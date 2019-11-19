【貿易開戰】調查：貿易戰陰霾未散，中國民企投資和ＩＰＯ避美國

《經濟通通訊社１９日專訊》根據清華大學與麥楷博平（Ｍａｒｃｕｍ ＢＰ）聯合進行的

調查顯示，中國民營企業在海外擴張過程中正在避開美國；相比在美國進行ＩＰＯ，他們基本上

更傾向於國內上市。這凸顯出貿易戰對企業管理層決策的影響。

據《路透》報道，調查公布時，正值美國政界人士呼籲加強對中國投資和融資的審查。與此

同時，中國則鼓勵中資企業在國內上市。盡管存在貿易緊張局勢，中國的ＣＥＯ們仍然熱衷於全

球擴張，但已經將焦點從美國轉向東南亞、歐洲和非洲。

調查還發現，６６％的受訪者認為中國是最有吸引力的上市地點，而青睞美國市場的比例僅

有１８﹒７％。即便是發生暴力抗議活動的香港，在首選ＩＰＯ目的地的排名上也要領先於美國

。

麥楷博平共同管理合夥人Ｄｒｅｗ Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ稱，大多數高管在展望時都選擇避

開美國，但他預計，美國投資者對迅猛增長的中國科技獨角獸的興趣不會消失，很多中國企業仍

需要進入美國龐大且流動性強的資本市場進行融資。Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ強調，他們不是政界人

士，只是商人。

美國國會轄下的美中經濟與安全審查委員會（ＵＳＣＣ）在周四發表報告，指中國在美國尖

端行業的持續投資加劇了美國決策者的擔憂，提出了限制美國資本流向中資企業的措施。ＵＳＣ

Ｃ建議國會制定法案，阻止中資企業在信息披露不充分、不符合美國規定的情況下在美國股票交

易所發行證券。（ｃａ）

