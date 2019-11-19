【華為風波】外交部回應華為禁令推遲：只要求美方對中企平等對待

《經濟通通訊社１９日專訊》美國商務部早前發布公告，對華為的臨時許可證延長多９０日

，意味著美國企業可繼續與華為進行業務往來。

對此，中國外交部發言人耿爽表示，華為公司有關負責人已經對外公開作出回應。中方此前

也多次表明過中方立場，中方敦促美方停止泛化國家安全概念，濫用出口管制，對他國特定企業

採取歧視性不公平做法，停止將經貿問題政治化。

耿爽強調，不要求外國政府對中國企業有任何特殊對待，只要求外國政府對中國企業包括華

為平等對待。（ｃａ）

