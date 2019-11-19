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即市新聞

19/11/2019 16:16

【華為風波】外交部回應華為禁令推遲：只要求美方對中企平等對待

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國商務部早前發布公告，對華為的臨時許可證延長多９０日
，意味著美國企業可繼續與華為進行業務往來。
　　對此，中國外交部發言人耿爽表示，華為公司有關負責人已經對外公開作出回應。中方此前
也多次表明過中方立場，中方敦促美方停止泛化國家安全概念，濫用出口管制，對他國特定企業
採取歧視性不公平做法，停止將經貿問題政治化。
　　耿爽強調，不要求外國政府對中國企業有任何特殊對待，只要求外國政府對中國企業包括華
為平等對待。（ｃａ）

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