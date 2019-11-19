【ＦＯＣＵＳ】經濟數據「無眼睇」，港股照升為阿里造勢？

【ＦＯＣＵＳ】上季確認陷技術性衰退的香港經濟，本地失業率最新升破３％關口錄

３﹒１％，其中餐飲業更報６﹒１％的逾６年高位。隨著明年１月農曆新年前後「見真章」，失

業率屆時恐攀升至３﹒５％。

盈警、蝕讓、失業……加上街頭烽煙未息，全年增長錄２００９年以來首次見負幾已板上釘

釘，惟港股照升不誤。恆指繼周一（１８日）收復５０天線後，周二（１９日）午市再升逾

２００點，甚至引發「國家隊」托市猜測。而愈來愈多跡象顯示，早前一班激進入市的「芬佬」

正悄然考慮重置倉位，大市昇平是否是為下周開鑼的阿里（０９９８８）造勢，值得留意。



＊失業率兩年高，商鋪蝕６００萬易手＊



港府公布，８月至１０月本地失業率較７月至９月升０﹒２個百分點，至３﹒１％的兩年高

位；其中零售、住宿及膳食服務業失業率錄５﹒０％，餐飲業更報６﹒１％的逾６年高位。

隨著從大快活（０００５２）、大家樂﹙００３４１﹚到翠華（０１３１４）紛紛發盈警，

有業界人士警告，若反修例衝突至本月尾仍未平息，或有逾千間食肆倒閉；另有機構預計，明年

１月農曆新年前後，本地總體失業率恐攀升至３﹒５％。

零售、餐飲業蕭條，不單拖累地舖租金大降，更有業主不惜「割肉」售盤。就在上周，筲箕

灣工廠街３０號的一間４３５平方呎地鋪以７３０萬易手，較２０１２年買入價１３３０萬帳面

損失高達６００萬元。

而繼港府上周五（１５日）終後知後覺下調全年增長預測至－１﹒３％後，專業人士再踩多

腳。澳洲會計師公會最新調查顯示，６６％業界料明年香港經濟將現衰退，７３％認為香港競爭

力將下降。



＊北水淨流入猛增，小心芬佬逆勢沽貨＊



各項經濟數據都近「無眼睇」，就連「巨無霸」阿里回歸亦僅暫僅錄超購３倍，遠不及兩年

前閱文（００７７２）超購逾６００倍的盛況；有鑑於此，港股近兩日無視街頭烽煙升級而照升

不虞，更顯蹊蹺。

有猜測就指，「國家隊」或以中資基金的形式入市維穩，自上周三（１３日）至今，北水淨

流入連續４個交易日徘徊３０億人幣上下，累計淨流入逼近１２０億。不過，愈來愈多跡象顯示

，早前一班激進入市的「芬佬（基金經理）」正悄然考慮重置倉位，包括安本標準投資管理的基

金經理了結對匯控（００００５）的更長期押注，以及Ｇｒｏｕｐａｍａ Ａｓｓｅｔ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ的全球債券基金經理減持短期債券。

另值得一提的是，芬佬們早前因中美貿易談判、全球經濟增長前景轉趨樂觀，而紛紛大手增

持股票，現金水平跌至低個位數，恐拉響反向警號。根據往績，若基金所持現金比例低於

４﹒５％，恐預示後市將因逆勢沽貨「偏熊」。

由此看，港股大市維持昇平，是否是有心人正為將於下周開鑼的阿里（０９９８８）造勢，

值得留意。

