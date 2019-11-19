《股壇解碼－戴名》道指破頂；ＨＯＭＥ　ＣＯＮＴＲＯＬ棄之不惜

《股壇解碼》美聯儲議息聲明表達出對美國經濟前景的信心，並形容這次的降息為防禦性降

息，字裏行間隱隱告訴市場不要對明年減息存有幻想。雖然經濟數據並不強勁，但接近８０％已

公報業績公司的企業盈利仍優於市場預期，加上撇除回購和其他技術性影響後仍然有超過７０％

的公司優於市場預期，如果扣除政治因素，美股相信會延續一段時間的升勢。

美國１０年期國債收益率在１１月份出現觸底回升的走勢，由於美股在上周表現觸目，預期

在未來數月內美債收益率將逐漸上升，相信在明年（２０２０年）上半年有望升破２％，加上

１０年期與２年期的國債收益率利差從８月底開始大幅擴大，顯示市場對於美國經濟的信心開始

走強。投資者要留意的是中美貿易談判和特朗普的彈劾進展都足以扭轉大市走向，而且道指和標

指期權並沒有好倉建倉跡象，相反淡倉卻有少數倉位在累積，美股短期後市不宜樂觀。



＊耐人尋味＊



最近朝鮮又再傳出希望和美國作進一步的棄核談判，無獨有偶，當每次中美關係出現緊張的

時候，朝鮮就會出現在談判桌上，是巧合還是有意安排就不得而知，但朝鮮此刻突然向美國示好

，多少有趁美國忙於處理台海局勢和內部不穩來趟渾水摸魚，投資者切勿憧憬朝鮮核問題能在短

時期解決，東亞地區很可能將面對新一輪的緊張局勢。



＊頹勢難改＊



中國１０月的ＣＰＩ和ＰＰＩ數據分別為同比上漲３﹒８％和下跌１﹒６％，加上１０月份

廣義乘用車零售銷量同比下跌５﹒７％，數據進一步證明國內經濟下行壓力明顯，消費意欲低迷

，央行間接降準對市場的刺激有限，市場明顯在等待央行更有力的刺激經濟手段，內銷提振經濟

的做法也漸見失效，國內經濟在外憂內患下相信要再等好一段長時間才能重展升勢。早在月初的

文中曾提及市場傳聞深圳小產權房將無償被政府收回，隨後深圳市規劃和國土資源委員會一如傳

聞的給各區和相關部門下發了「關於做好沒收違法建築執行和處置工作的指導意見」的通知，根

據文中所述，深圳的所有小產權房可以被理解為均屬於違法建築，不僅用地不合法，還有可能存

在是否與規劃相符，缺失規劃許可和工程許可的情況，通知中還提到了一句「對執行、處置過程

中阻撓執法、暴力抗法的，要按照掃黑除惡專項鬥爭的工作部署，堅決依法嚴懲」。大部分小產

權房的業主都以租金收入為生，由於租金收入豐厚，這群人在市場中的消費力舉足輕重，假若政

策全面落實執行的話，相信會進一步打擊國內消費，畢竟全國小產權房佔土地面積有６６億平方

米，總量接近我國城鎮住宅數量的三分之一。



＊曙光初現＊



上周恆生指數全周總共下跌超過１０００點，除外圍環境因素影響之外，中國經濟數據欠佳

和香港治安不穩也是股市下跌原因，另外多隻新股招股加上阿里巴巴（０９９８８）造成資金抽

緊，但要留意的是某證券商為散戶提供２０倍ｍａｒｇｉｎ（一般新股抽籤ｍａｒｇｉｎ是１０

倍）抽阿里巴巴新股，投資者不要被認購數額所誤導，因為裏面包含２０倍ｍａｒｇｉｎ的認購

金額。恆指認購期權在上周四周五分別在２６２００點和２６０００點出現建倉跡象，當中以

２６０００點較為明顯，恆指只要能守住２６０００點，相信將反彈至２７２００點的位置。投

資者宜先觀望再行部署。



＊股票簡評＊



ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ（０１７４７）主要從事設計、開發和銷售遙控器產品，集團總

部設於新加坡，業務遍布北美洲、歐洲、亞洲和拉丁美洲等地，ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ專注

於為客戶提供研發、採購、品質監控及銷售管理，同時將勞工密集產品組裝工序外判給中國和柬

埔寨的製造商夥伴，由於這些工序外判給製造商夥伴，雖然部分成本轉加移到外判夥伴，但同時

對集團造成製造成本的不可控。簡單點說ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ主要的產品就是家居用的遙

控器，由於技術要求門檻相對較低，每件產品的利潤當然也不高，相信集團是以量為主，但能否

一直維持也是個疑問。ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ在２０１８年的收入約１﹒７億美元，當中歐

洲地區佔接近５０％，而亞洲地區的收入只佔約１８％，但ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ已佔小米

集團（０１８１０）的遙控器出貨量的４０％，意味著亞洲地區的業務要更上一層樓的可能性不

高。投資者要注意的是ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ和Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ旗下的私募

股權基金關係密切，而且這次上市集資的數額也不多，很有可能是醉翁之意不在酒，相信

ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ日後會動作不斷，但現階段不宜買入，可待股價回調至０﹒５附近再

行部署。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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