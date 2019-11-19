【企業盈警】意達利（０７２０）１０個月稅前虧損擴至８００萬元

《經濟通通訊社１９日專訊》意達利控股（００７２０）發盈警，預期截至１０月３１日止

１０個月收入減少及除稅前虧損擴大。

該集團指，首１０個月收入約２﹒０６億元，較去年同期收入約２﹒８９億元下跌約

２８﹒７２％，而首１０個月稅前虧損約８００萬元，較去年同期稅前虧損約１００萬元有所擴

大。

該集團又指，虧損擴大歸因於汽車業務收入因香港社會持續動盪導致經濟環境不明朗及市場

氣氛疲弱而有所下降。預期本年餘下時間經營環境仍充滿挑戰。該集團指截至１２月３１日止年

度業績預期將於明年３月或前後公布。（ｗｈ）

