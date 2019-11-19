《日入而息》阿里國際配售提早截飛，憧憬人行放水港股升４１２點

《今天重點》﹡消息指阿里巴巴購買需求強勁，國際配售提早半日截飛；富邦人壽擬申購阿

里巴巴ＩＰＯ，金額上限５億美元

﹡林鄭月娥稱約６００人離開理大校園，其中２００人未成年；林鄭相信鄧炳

強可帶領警隊，蕭澤頤出任警務處副處長

﹡國務院正式任鄧炳強為香港警務處長，免去盧偉聰職務；鄧炳強稱對不法之

徒罔顧法治感哀傷，支持由監警會調查

﹡選管會表示四個票站因風險評估需更改地點；事故影響若逾１﹒５小時，將

押後該區選舉至下月１日

﹡教育局表示全港中小學及部分特殊學校明日恢復上課



《即日市況》﹡憧憬人行繼續放水，港股收升４１２點報２７０９３，重上二萬七



《深滬股市》﹡人行連續第二日超額放水，滬綜指收漲０﹒８５％



《美元匯價》﹡趁低吸納英鎊，博最終向上突破１﹒３０；歐元最新報１﹒１０６９╱７０

，日圓最新報１０８﹒８０╱８３



《公司業績》﹡壹傳媒（００２８２）中期虧損擴大至３﹒１２億元，不派息

﹡旺旺（００１５１）中期純利升１８％至１６億元人民幣，中期息０﹒６４

美仙

﹡謝瑞麟（００４１７）中期純利按年跌９３﹒５％，不派息

﹡興勝創建（００８９６）中期溢利按年跌５５％，派中期息２﹒５仙

﹡漢港（０１６６３）中期多賺１﹒３倍至２９５４萬元人民幣，不派息

﹡文化傳信（００３４３）中期虧損收窄至１２９７萬元，不派息



《公司資訊》﹡消息指阿里巴巴購買需求強勁，國際配售提早半日截飛；富邦人壽擬申購阿

里巴巴ＩＰＯ，金額上限５億美元

﹡中移動回應停售華為三款５Ｇ手機：消息不實仍在正常銷售

﹡平安證券（００２３１）擬向證監會申請終止金融服務業務

﹡投融長富（００８５０）擬改名「久康國際」

﹡協鑫新能源（００４５１）擬售中國光伏電站予中國華能

﹡周黑鴨（０１４５８）急升近２２％後早市中途突然停牌

﹡東勝旅遊（００２６５）收購北京金旅時代旅行社

﹡盛京銀行（０２０６６）獲中證監批准向正博及ＦＣ各發行４億股Ｈ股

﹡港鐵（０００６６）向持有１１月份全月通加強版的乘客送上一百元現金購

物券

﹡華夏健康產業（０１１４３）向聯交所申請下午一時起恢復買賣

﹡華潤醫藥（０３３２０）流通板塊市佔率有望提升，繼續挖掘各板塊間合作

機會

﹡裕華能源（０２７２８）附屬遭交行廈門分行申索資產遭凍結

﹡遠大醫藥（００５１２）獲副流感新藥全球開發及商業化獨家授權

﹡優品３６０（０２３６０）應成立獨立調查委員會，料整體零售行業錄雙位

數跌幅

﹡濱江服務（０３３１６）以近２２１１萬元人民幣收購浙江住宅停車位權益

﹡中國再保險（０１５０８）首１０月保費收入按年升１２﹒２％

﹡徐可強獲委任為中海油（００８８３）首席執行官

﹡中國再生醫學（０８１５８）不尋常價格及成交量變動，或發新股



《國企紅籌》﹡粵海置地（００１２４）深圳項目批出建築工程，涉６．２６億元人民幣

﹡中興與中移動上海產業研究院合作共推５Ｇ行業發展

﹡ＴＣＬ電子（０１０７０）首三季品牌電視銷售量增２１％，全球出貨量穩

居前二；ＴＣＬ電子夥Ｎｅｔｆｌｉｘ全球合作，將提升海外互聯網業務收

入

﹡田鈞獲委任為中國電力（０２３８０）董事局主席

﹡中國太保（０２６０１）首１０個月壽險保費收入按年升５﹒５６％



《神州民企》﹡雅居樂（０３３８３）發行２億美元優先永續資本證券

﹡佐力小貸（０６８６６）附屬發最多８０００萬元人民幣可轉換債

﹡玖龍紙業（０２６８９）獲納入恆生港股通高股息率指數成分股

﹡新城發展（０１０３０）英文名稱改為Ｓｅａｚｅｎ Ｇｒｏｕｐ

Ｌｉｍｉｔｅｄ



《中國要聞》﹡深圳交通規劃表示２０３５年大灣區核心城市半小時直達

﹡中共廣東省委十二屆八次全會下周在廣州召開

﹡王思聰新增對外投資，入股北京一企業管理公司

﹡江蘇年底前全面執行藥品集中採購政策，可節省２６億

﹡長三角生態示範區總體方案發布，推智慧應用超前布局

﹡海南自由貿易試驗區試點施行政策印發，涉３０項內容

﹡第七批海南自貿區項目開工簽約，總投資１４５３億

﹡湖南發文治理醫用耗材價格虛高問題

﹡新疆塔縣與中科院西北院簽署環保與旅遊開發協議

﹡國辦點名批評建行、平安小微貸款搭售保險等違規行為

﹡中國船舶工業物資華東公司董事長周鳳祥涉受賄提公訴

﹡上海高院表示消費者沒簽風險提示函致虧，銀行賠四成

﹡金立新增兩條被執行人信息涉資約１﹒８７億元

﹡東旭光電、東旭藍天停牌，控股權可能發生變更

﹡ＭＳＣＩ第三階段擴容前夕，新錢流入滬深三百ＥＴＦ

﹡人行開展５００億元國庫現金定存，１２００億逆回購；人行報告指將研究

儲備更多綠色金融政策工具

﹡內地上周瘦肉型白條豬肉出廠價環比跌一成

﹡專家表示春節和元旦之前豬肉價格總體以穩定為主

﹡工信部表示以智能製造為主攻方向，加快傳統產業改造升

﹡李克強稱推進南水北調東、中線後續工程建設

﹡劉鶴與歐委會副主席等通話，進行建設性討論

﹡華為評再獲延長臨時許可：沒改變被不公對待的事實

﹡民營企業社會責任發展指數１００強：深圳華為居榜首

﹡螞蟻金服表示積極研究申請新加坡虛擬銀行牌照

﹡調查指貿易戰陰霾未散，中國民企投資和ＩＰＯ避美國

﹡４２名與北京確診肺鼠疫患者密切接觸人士解除觀察

﹡商務部將１３個電商園區增補為國家電子商務示範基地

﹡ＬＮＧ市場價四日漲逾一成，中石油等加大天然氣供應

﹡外交部回應華為禁令推遲：只要求美方對中企平等對待

﹡浙江醫療機構借力區塊鏈推進電子票據改革

﹡發改委表示推動汽車行業高質量發展需做好三方面工作

﹡尼爾森表示三季度內地消費趨勢指數保持高位

﹡中美企業家圓桌會：解決「信任赤字」急逼且重要

﹡中國虹雲工程應用示範系統將於２０２０年初投入使用



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，報１１６５６﹒４點

﹡宋楚瑜稱親民黨不分區立委名單不包括郭台銘

﹡遭韓國瑜質疑搞台獨，賴清德重申務實台獨立場



《其他消息》﹡土地共享計劃明年初推出，業界關注執行細節

﹡譚惠珠稱覆核案適合上訴至終審法院

﹡金管局表示綜合利率１０月底升至１﹒０４厘

﹡深股通額度全日用２３﹒４億元；滬股通額度全日用１４﹒５億，陸股通淨

流入２５﹒２億

﹡中原表示１１月首１５日舖位租務成交按年跌６０％



《修例風暴》﹡林鄭月娥稱約６００人離開理大校園，其中２００人未成年；林鄭相信鄧炳

強可帶領警隊，蕭澤頤出任警務處副處長

﹡入境處表示處方人員於尖沙咀與警方發生爭執純屬謠言

﹡南華早報表示社會示威活動持續，飛往香港航班有所減少

﹡美國國務卿及英國外交部對香港局勢表示「嚴重關切」

﹡香港科學館和尖沙咀公共圖書館現正關閉

﹡教育局表示全港中小學及部分特殊學校明日恢復上課；網上流傳明日續停課

「新聞稿」，教育局澄清純屬捏造

﹡新加坡貿工部長警告香港局勢已達臨界點

﹡鄧炳強對不法之徒罔顧法治感哀傷，支持由監警會調查

﹡醫學界組織譴責警方無理拘捕理大義務醫療隊

﹡警方表示油尖區多名市民報案指發現大量危險物品；理大已有約１１００人

被拘捕或登記資料；警方證實曾在油麻地使用「閃光彈」

﹡公院急症室接收大量理大傷者，非緊急病人輪候或較長

﹡選管會表示四個票站因風險評估需更改地點；事故影響若逾１﹒５小時，將

押後該區選舉至下月１日

﹡衛生署油麻地三家診所的夜間服務提早下午六時半暫停

﹡港澳辦副主任會見香港上海匯豐銀行亞太區董事一行

（ｚｚ）

