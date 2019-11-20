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即市新聞

20/11/2019 07:50

《華爾街內望》道指標指高位回落，十年期美債息見兩周新低

　　《經濟通通訊社２０日專訊》道指及標普５００指數周二（１９日）從紀錄高位回落，因零
售商悲觀的財測，加劇對消費者開支及美國經濟的擔憂，兼且美中貿易爭端遲遲未能解決。
　　美國總統特朗普威脅稱，如果不能與北京達成協議，他將提高對中國產品的關稅。道指下跌
１０２點或０﹒４％，至２７９３４點；標普５００指數下跌１點，至３１２０點；納指上揚
２０點或０﹒２％，報８５７０點。
　　標普５００指數的１１個主要板塊中有７個板塊下跌，非必需消費品類股指數下挫近１％，
標普５００零售股指數下跌１﹒２％。
　　能源股下跌１﹒５％，是標普５００指數中跌幅最大的板塊，因市場擔心美中貿易談判缺乏
進展，會導致全球石油供應過剩及需求前景不佳，這拖累油價下跌。
　　美國最大家居裝修連鎖店家得寶下跌５﹒４％，對指標標普５００指數及藍籌道指構成的拖
累最大，因公司今年第二次下調全年的銷售預測。
　　百貨公司科爾股價急跌１９﹒５％，此前公司大幅下調全年盈利預測，同店銷售及收入預測
均低於預期。
　　長期美債息跌至兩周新低，市場整體風險偏好受中美貿易磋商不確定性拖累下跌。
　　１０年期美債息觸及兩周低位的１﹒７７７％，尾市報１﹒７８９％，仍低於上日的
１﹒８０８％。（ｍｎ）

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