《凱文隨筆－凱文》閒談幾個美國大男孩

《凱文隨筆－凱文》美國八卦雜誌最近一則新聞，特朗普的私人律師朱利亞尼的３１歲兒子

安德魯，因為父親的關係，在白宮找到了一份差事，薪酬不俗，工作性質大致是安排運動員造訪

白宮。安德魯在２０１７年３月加入白宮工作，現在已是特朗普政府中服務時間最長的員工之一

。



由於每年到訪白宮的運動員人數或頻率有限，安德魯變相無所事事，於是他閒來就旁聽白宮

舉辦的毒品問題會議，或者其他部門只要不反對他出席的會議，他都樂於參與。眼紅安德魯的酸

員工向雜誌作者酸安德魯為子憑父貴，但安德魯也不乏支持者，他們說安德魯是一名職業高爾夫

球手，絕對稱職白宮這份差事。



再談到，民主黨總統參選人拜登的４９歲兒子亨特，因為老父當年是奧巴馬的副總統，令這

名對石油天然氣業務皆一竅不通的人，可以晉身烏克蘭國內其中一間最大的天然氣公司的董事局

，任期五年，收取了巨額的董事酬勞。特朗普曾經毫不客氣地指出，這兩父子的行為是不折不扣

的貪腐；當然，他要求烏克蘭總統調查亨特的另一目的，也存在對付政敵的私心，代價就是彈劾

聆訊。



好了，輪到特朗普的４１歲兒子小特朗普，老父當上總統後，為了避嫌，將生意交托小特，

令其成為了家族第四代掌門人，小特穿梭於政、商、娛樂界，為了老父被彈劾，他也上八卦電視

節目，與一眾女名嘴舌劍唇槍，爭論不休，時而大鬧，時而跟眾女大笑，觀眾也難分清楚他們之

間的立場。老特如果明年連任成功，相信小特（或者老特的女兒伊凡卡）有機會在老父八年任期

屆滿後，又步老父後塵競選總統。



父蔭這東西，可以說是人類的人文化，並不局限於東方社會。即便不是嫡子，也有父蔭的例

子。老特的女婿庫什納，不就是岳父當了總統，就由華爾街才俊搖身一變，既成為白宮高級顧問

，也是個中東問題專家。這些例子不勝枚舉。



西方國家喜歡將自己那套虛偽的價值觀加諸東方社會，說穿了，你那裏有履行自己那套說法

，玩的都是障眼法。近日看了幾季的日劇《外科醫生大門未知子》，真佩服日本人那種人性赤裸

裸的露骨表現，整個醫療體系的重量級人物在行賄受賄絕不矯情，看似變態誇張失實，其實就是

人們的常態，只是你有無膽量提，或更甚者將之拍成劇集而已。



特朗普以小人之心來對付中國，確實令人討厭，但他相對眾議院議長佩洛西、陰沉的副總統

彭斯，以及支持分裂中國的「虔誠基督徒」參議員盧比奧（他每天都是在推特上推聖經箴言）等

的偽君子言行相比，特朗普真的要神聖多了。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於

２０１５年取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｃｉｏｌ﹒ｏｒｇ﹒ｕｋ╱ｔｒａｎｓｌａｔｏｒ╱ｐｒｏｆｉｌｅ

╱２９８１３╱３６╱１９５７）

