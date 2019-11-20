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即市新聞

20/11/2019 10:59

《凱文隨筆－凱文》閒談幾個美國大男孩

　　《凱文隨筆－凱文》美國八卦雜誌最近一則新聞，特朗普的私人律師朱利亞尼的３１歲兒子
安德魯，因為父親的關係，在白宮找到了一份差事，薪酬不俗，工作性質大致是安排運動員造訪
白宮。安德魯在２０１７年３月加入白宮工作，現在已是特朗普政府中服務時間最長的員工之一

　
　　由於每年到訪白宮的運動員人數或頻率有限，安德魯變相無所事事，於是他閒來就旁聽白宮
舉辦的毒品問題會議，或者其他部門只要不反對他出席的會議，他都樂於參與。眼紅安德魯的酸
員工向雜誌作者酸安德魯為子憑父貴，但安德魯也不乏支持者，他們說安德魯是一名職業高爾夫
球手，絕對稱職白宮這份差事。
　
　　再談到，民主黨總統參選人拜登的４９歲兒子亨特，因為老父當年是奧巴馬的副總統，令這
名對石油天然氣業務皆一竅不通的人，可以晉身烏克蘭國內其中一間最大的天然氣公司的董事局
，任期五年，收取了巨額的董事酬勞。特朗普曾經毫不客氣地指出，這兩父子的行為是不折不扣
的貪腐；當然，他要求烏克蘭總統調查亨特的另一目的，也存在對付政敵的私心，代價就是彈劾
聆訊。
　
　　好了，輪到特朗普的４１歲兒子小特朗普，老父當上總統後，為了避嫌，將生意交托小特，
令其成為了家族第四代掌門人，小特穿梭於政、商、娛樂界，為了老父被彈劾，他也上八卦電視
節目，與一眾女名嘴舌劍唇槍，爭論不休，時而大鬧，時而跟眾女大笑，觀眾也難分清楚他們之
間的立場。老特如果明年連任成功，相信小特（或者老特的女兒伊凡卡）有機會在老父八年任期
屆滿後，又步老父後塵競選總統。
　
　　父蔭這東西，可以說是人類的人文化，並不局限於東方社會。即便不是嫡子，也有父蔭的例
子。老特的女婿庫什納，不就是岳父當了總統，就由華爾街才俊搖身一變，既成為白宮高級顧問
，也是個中東問題專家。這些例子不勝枚舉。
　
　　西方國家喜歡將自己那套虛偽的價值觀加諸東方社會，說穿了，你那裏有履行自己那套說法
，玩的都是障眼法。近日看了幾季的日劇《外科醫生大門未知子》，真佩服日本人那種人性赤裸
裸的露骨表現，整個醫療體系的重量級人物在行賄受賄絕不矯情，看似變態誇張失實，其實就是
人們的常態，只是你有無膽量提，或更甚者將之拍成劇集而已。
　
　　特朗普以小人之心來對付中國，確實令人討厭，但他相對眾議院議長佩洛西、陰沉的副總統
彭斯，以及支持分裂中國的「虔誠基督徒」參議員盧比奧（他每天都是在推特上推聖經箴言）等
的偽君子言行相比，特朗普真的要神聖多了。
　
　　（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於
２０１５年取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｃｉｏｌ﹒ｏｒｇ﹒ｕｋ╱ｔｒａｎｓｌａｔｏｒ╱ｐｒｏｆｉｌｅ
╱２９８１３╱３６╱１９５７）

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