【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２０日專訊》新世界發展（０００１７）派發末期息３７仙將於明天（２１

日）除淨。該股半日逆市升０﹒１９％，報１０﹒８０元。

近期股價高企的威高股份（０１０６６），中期息６﹒６仙同樣明天除淨，１２月２３日派

送。該股早市跌０﹒７９％，報１０元。

華建控股（００４７９）股份二供一，供股價每股２仙，明天除權，供股權買賣日期為

１２月４日至１１日，供股股份１２月２７日開始買賣。華建今日早市持平報１﹒６仙，仍低於

供股價。

上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日期及除

淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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華建控股（００４７９） 二供一， ２１╱１１ ２５╱１１－２９╱１１ ２７╱１２

供股價２仙

時代中國（０１２３３） 每２﹒６股 ２８╱１１ ２╱１２－ －

獲派一股時代鄰里股份

平安證券（００２３１） 四合一 １７╱１２ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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新世界發展 （０００１７） 末期息３７仙 ２１╱１１

領展房產基金 （００８２３） 中期息１﹒４１４７元 ２７╱１１

中電控股 （００００２） 第三次中期息６３仙 ２╱１２

中國旺旺 （００１５１） 中期息０﹒６４美仙或５港仙 ２╱１２

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（ｅｃ）

