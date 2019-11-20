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即市新聞

20/11/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社２０日專訊》新世界發展（０００１７）派發末期息３７仙將於明天（２１
日）除淨。該股半日逆市升０﹒１９％，報１０﹒８０元。
　　近期股價高企的威高股份（０１０６６），中期息６﹒６仙同樣明天除淨，１２月２３日派
送。該股早市跌０﹒７９％，報１０元。
　　華建控股（００４７９）股份二供一，供股價每股２仙，明天除權，供股權買賣日期為
１２月４日至１１日，供股股份１２月２７日開始買賣。華建今日早市持平報１﹒６仙，仍低於
供股價。
　　上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日期及除
淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留意。
　
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
華建控股（００４７９）　二供一，　　　２１╱１１　２５╱１１－２９╱１１　２７╱１２
　　　　　　　　　　　　供股價２仙
時代中國（０１２３３）　每２﹒６股　　２８╱１１　　２╱１２－　　　　　　　　－　　
　　　　　　　　　　　　獲派一股時代鄰里股份
平安證券（００２３１）　四合一　　　　１７╱１２　　　　　　－　　　　　　　　－　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準　
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
新世界發展　　　（０００１７）　　末期息３７仙　　　　　　　　　　　　　　２１╱１１
領展房產基金　　（００８２３）　　中期息１﹒４１４７元　　　　　　　　　　２７╱１１
中電控股　　　　（００００２）　　第三次中期息６３仙　　　　　　　　　　　　２╱１２
中國旺旺　　　　（００１５１）　　中期息０﹒６４美仙或５港仙　　　　　　　　２╱１２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｃ）

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