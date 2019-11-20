【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２０日專訊》新世界發展（０００１７）派發末期息３７仙將於明天（２１
日）除淨。該股半日逆市升０﹒１９％，報１０﹒８０元。
近期股價高企的威高股份（０１０６６），中期息６﹒６仙同樣明天除淨，１２月２３日派
送。該股早市跌０﹒７９％，報１０元。
華建控股（００４７９）股份二供一，供股價每股２仙，明天除權，供股權買賣日期為
１２月４日至１１日，供股股份１２月２７日開始買賣。華建今日早市持平報１﹒６仙，仍低於
供股價。
上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日期及除
淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留意。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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華建控股（００４７９） 二供一， ２１╱１１ ２５╱１１－２９╱１１ ２７╱１２
供股價２仙
時代中國（０１２３３） 每２﹒６股 ２８╱１１ ２╱１２－ －
獲派一股時代鄰里股份
平安證券（００２３１） 四合一 １７╱１２ － －
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註：以各公司最新公布為準
表列１個月內藍籌股除息日期：
藍籌股 （編號） 派息 除淨日期
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新世界發展 （０００１７） 末期息３７仙 ２１╱１１
領展房產基金 （００８２３） 中期息１﹒４１４７元 ２７╱１１
中電控股 （００００２） 第三次中期息６３仙 ２╱１２
中國旺旺 （００１５１） 中期息０﹒６４美仙或５港仙 ２╱１２
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（ｅｃ）