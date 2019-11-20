港股低開１５７點報２６９３６點，失守二萬七、十天及廿天線

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，納指破頂而道指回吐，亞洲股市

普遍回吐，日經跌１１點，首爾指數跌８點，而台北加權指數則逆升５６點。港股方面則受壓，

恆指今早低開１５７點，失守二萬七關，並跌穿１０天線（２６９４２點）及２０天線

（２７００５點）。個股方面，昨日因業績造好而急升的中國旺旺（００１５１），今早低開２

﹒６８％，為開市最差表現藍籌；恆安（０１０４４）及吉利（００１７５）則分別低開

１﹒８５％及１﹒４５％。

恆生指數報２６９３６點，跌１５７點或跌０﹒５８％，主板成交１４﹒２６億元。國企指

數報１０６２５點，跌７０點或跌０﹒６６％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒０８％，報５８﹒８元；港交所

（００３８８）跌０﹒７１％，報２５０元；騰訊（００７００）跌０﹒３％，報３３５﹒６元

；中移動（００９４１）升０﹒８８％，報６２﹒７５元；友邦保險（０１２９９）跌

０﹒８８％，報７８﹒８元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中國旺旺（００１５１） ６﹒５０元 跌２﹒６９％

恆安國際（０１０４４） ５０﹒２０元 跌１﹒９５％

吉利汽車（００１７５） １５﹒２０元 跌１﹒６８％

恆隆地產（００１０１） １６﹒３０元 跌１﹒４５％

碧桂園 （０２００７） １１﹒０２元 跌１﹒４３％



舜宇光學（０２３８２） １２８﹒００元 跌１﹒３９％

工商銀行（０１３９８） ５﹒７２元 跌１﹒３８％

中海油 （００８８３） １１﹒８６元 跌１﹒３３％

太古Ａ （０００１９） ６９﹒３０元 跌１﹒２１％

恆基地產（０００１２） ３７﹒８０元 跌１﹒１８％

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