《盤後部署》中美簽訂貿協難度恐增，港股短期仍受制於２７４００

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚（１９日）美股個別發展，惟美國參議院通過《香港人權

與民主法案》，令中美貿易協議再添變數。港股今早低開１５７點，報２６９３７點，失守兩萬

七。人行宣布下調１１月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）５個基點，符合市場預期，內銀股回吐，

拖累恆指跌幅擴大，一度跌至２６８０４點，挫２８９點，亦是全日最低位兼穿百天線

（２６８８９點）。

隨後恆指喘穩，跌幅逐漸收窄，全日收報２６８８９，跌２０４點或跌０﹒７５％，失守廿

天線（約２７００６點）及十天線（約２６９３８點），主板成交６２５﹒２６億元，按日跌近

兩成二。

國企指數報１０６１９，跌７７點或跌０﹒７２％。

人行宣布下調ＬＰＲ，Ａ股下跌，上證綜指報２９１１點，跌２２點或跌０﹒７８％。深成

指報９８０９點，跌８０點或跌０﹒８２％。兩市成交４２５９﹒４５億人民幣。



＊長時間中美問題未解決，雙方皆面臨經濟下行壓力＊



瑞銀財富管理投資總監及首席中國經濟學家胡一帆料，人行將維持比較寬鬆的貨幣政策，並

且預計人行將在未來６個月將會下調存款準備金，約在５０至１００點幅度，有望今年年底會降

一次。胡一帆亦表示，長時間的中美貿易戰，涉及政治、經濟及文化等各方面的衝突，但中美仍

願意談判，對市場來說不是壞事。因此，將明年中國經濟增長預測由６﹒１％下降至５﹒７％。

另外，瑞銀財富管理對明年股市持中性看法，但認為當中亦不乏投資機會。

美國方面，紐約聯儲主席威廉斯在出席資本市場會議上表示，貨幣政策現在處於合適的位置

，但美國經濟仍面臨下行風險。紐約聯儲上周提出，擬在１２月中或之前購買６００億美元短期

美國國債，以提振貨幣市場的流動性。而早在今年１０月，聯儲局就開始購買國債，以增加銀行

體系的準備金水平，並將波動性降至最低。不過，威廉斯亦表示，２００８年金融危機後出台的

金融監管措施，可能是造成近期短期貸款市場動盪的原因之一。



＊香港人權法案或增中美變數，短期恆指上行壓力大＊



本地局勢仍然不穩，中美第一階段協議未出，惟美國參議院通過《香港人權與民主法案》，

令中美貿談再添變數。而日前，中方對外媒時亦有表示對中美貿易協議態度感悲觀。但是從雙方

最近公布的經濟數據都可見，經濟都開始面臨下行壓力。本周人行亦同時下調中期借貸便利

（ＭＬＦ）和貸款市場報價利率（ＬＰＲ）各５個基點，相信雙方對達成協議有迫切性。

不過，消息一日未出，恆指短期的下行壓力仍然存在，加上阿里巴巴（０９９８８）下周二

（２６日）才上市，此期間會凍結不少資金，影響流動性。然而，在恆指ＭＡＣＤ線中，快線和

慢線間距有收窄跡象，相信恆指走勢將有改善，料恆指在２６５００點見支持，上方２７４００

點，即２５０天線（２７４４４點）附近有明顯阻力。（ｆｚ）

