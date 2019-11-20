《經濟通通訊社２０日專訊》據外電引述消息人士報道，俄羅斯不太可能在下個月與油組舉
行的會議上同意進一步削減原油產量，但可能支持延長目前正在執行的減產協議。
油組將於１２月５日在維也納舉行會議，之後將與包括俄羅斯在內的其他產油國舉行會談。
而在１２月５日沙特將宣布沙特阿美的ＩＰＯ定價，屆時油價可能是決定ＩＰＯ定價的關鍵因素
。
據悉，俄羅斯無法在寒冷的冬季進行減產，目前來看延長減產協議的可能性較大。（ｍｎ）
20/11/2019 10:26
【油市博奕】傳俄羅斯不支持擴大減產規模，惟同意延長減產協議
《經濟通通訊社２０日專訊》據外電引述消息人士報道，俄羅斯不太可能在下個月與油組舉
行的會議上同意進一步削減原油產量，但可能支持延長目前正在執行的減產協議。
油組將於１２月５日在維也納舉行會議，之後將與包括俄羅斯在內的其他產油國舉行會談。
而在１２月５日沙特將宣布沙特阿美的ＩＰＯ定價，屆時油價可能是決定ＩＰＯ定價的關鍵因素
。
據悉，俄羅斯無法在寒冷的冬季進行減產，目前來看延長減產協議的可能性較大。（ｍｎ）
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