【貿易開戰】印度試圖吸引外資，向３２４間外企提供補貼

《經濟通通訊社２０日專訊》據外電引述印度政府文件報道，印度政府計劃向包括Ｔｅｓｌ

ａ（特斯拉）及藥廠等葛蘭素史克等３２４間公司提供補貼，趁美中貿易戰期間吸引外商投資。

印度政府建議為製造商提供土地及水電等配套設施，讓外資可於當地設立廠房，官員將與藥

廠禮來、南韓韓華化工（Ｈａｎｗｈａ Ｃｈｅｍｉｃａｌ）及台灣鴻海等企業接觸。

目前美中貿易戰已經令越南及馬來西亞等國家受惠，由於印度的土地徵用規則及勞動法相當

嚴格，令投資者忽略印度亦可成為中國的投資替代品。（ｍｎ）

