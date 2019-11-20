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即市新聞

20/11/2019 08:58

【交通消息】東鐵紅磡往返旺角東暫停服務，各線路需額外時間行車

　　《經濟通通訊社２０日專訊》港鐵（０００６６）宣布，經風險評估及與政府部門商討後，
今日港鐵各線、輕鐵及港鐵巴士將於晚上１１時結束，目前東鐵線紅磡站及大學站暫時關閉。
　　由於紅磡站關閉，東鐵線紅磡往返旺角東目前暫停服務；旺角東往返上水維持每７﹒５分鐘
一班車；旺角東往返羅湖維持每７﹒５至１５分鐘一班；旺角東往返落馬洲維持每２３分鐘一班
車；以上列車不停大學站。
　　西鐵線方面，紅磡往返尖東目前暫停服務；尖東往返屯門站維持每８分鐘一班車；列車不停
元朗及天水圍站。
　　港鐵線方面，將軍澳線來往北角站及寶琳站或康城站的行車時間預計需要額外５至１０分鐘
，港島線來往堅尼地城站及柴灣站、荃灣線來往中環站及荃灣站以及觀塘線來往黃埔站及調景嶺
站的行車時間預計需要額外１０至１５分鐘。
　　輕鐵方面，７５１Ｐ線由７０６線替代；７６１Ｐ線在天水圍區由天逸改經濕地公園、天榮
及天水圍輕鐵站並返回元朗方向；７５１線在天水圍區由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀
站並返回屯門方向；在屯門區由市中心改經安定及兆麟，並改以三聖為終點站。
　　另外，６１４及６１４Ｐ線往元朗或兆康方向由市中心改經屯門、河田、屯門醫院往元朗方
向及兆康站。其他輕鐵路線維持不變，而７５１線不經翠湖及友愛站，目前所有輕鐵路線維持
１１至２５分鐘一班。（ｕｌ）

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