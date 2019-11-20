《古臣周記－古臣》阿里同ＱＱ一樣咁多業務，佢哋邊一瓣最剎食？

《古臣周記》要抽新股王阿里巴巴（０９９８８）今日（２０日）中午就截止啦。喺阿里上

市之前，另一股王ＱＱ（００７００）因為業績唔夠阿里好，所以股價都受壓。兩隻都係神州科

網股巨頭，ＱＱ同阿里除咗喺遊戲同電商領域各佔優勢，亦透過分拆子公司上市同入股其他公司

，去擴展互聯網業務版圖。

今日阿臣就嘗試由呢一個角度同大家分析同比較下，阿里系同ＱＱ子公司嘅業務範疇同發展

潛力，從而決定部署買ＱＱ定追隻阿里好。



＊阿里影業迎戰貓眼娛樂，雙雄瓜分線上電影票務＊



喺香江上市嘅阿里系公司業務涉獵多個範疇，例如娛樂、金融同健康等。首先，喺娛樂業務

方面，旗下嘅阿里影業（０１０６０）主要從事電影互聯網宣傳發行業務，同ＱＱ佔股近一成四

嘅貓眼娛樂（０１８９６）喺行業形成寡頭壟斷。雖然阿里影業今年１０月發盈警，預計中期虧

損擴大最多４億人仔，但主要對部分早期歷史股權投資項目作約１億銀嘅減值撥備。睇返舊年份

全年業績，主要業務互聯網宣傳發行轉虧為盈，錄得分部溢利３﹒８８億銀。

有分析指，隨著神州移動支付日漸普及，上網買戲飛會逐漸取代傳統電影院購票服務。而阿

里影業旗下「淘票票」品牌喺電影投資、大數據宣傳同電影副產品方面表現出色，貓眼娛樂亦可

以利用ＱＱ有份入股嘅美團（０３６９０）嘅優勢，將外賣團購同電影購票相結合，形成協同效

應。

兩者業務前景除咗取決於自身嘅特長之外，亦取決於神州電影孖屐嘅需求。喺啱啱過去嘅「

十一黃金周」，大行細摩就發表報告，指出單係三套愛國電影就佔整體票房九成七，帶動今年以

來累積票房由跌轉升。講到切合觀眾口味，阿臣認為有大數據優勢幫助，阿里影業可有效物色同

參與大眾化口味電影嘅製作；不過，論市佔率而言，貓眼呢個平台仍然領先阿里。



＊送藥上門業務有望撈得起，憧憬阿里健康可扭虧＊



話就話貓眼娛樂係神州線上最大嘅電影分銷平台，加上又有ＱＱ撐腰，理應如魚得水。之但

係佢同唔少新經濟股一樣，一直靠燒錢去擴大市佔率。雖然今年上半年佢成功扭虧為盈，主要因

為期內銷售開支大減四成七所致，但缸友依然唔賣帳，今年二月掛牌以嚟一直潛水。阿臣再睇返

今年國慶黃金周既票房，已經突破咗５０億人仔，創埋歷史新高，但即使係咁又如何，貓眼股價

依然不動如山，繼續係低位潛行，每日成交更只有區區幾百萬，阿臣真係冇眼睇，睇嚟要等到業

績真係持續好轉先至會有轉機。

至於醫療健康業務方面，阿里喺呢一方面似乎略勝一籌，旗下阿里健康（００２４１）目前

市值已接近千億銀。相反，ＱＱ雖然八足咁多爪，但喺醫療健康呢方面似乎較為失色，喺港股中

ＱＱ主要透過旗下華誼騰訊娛樂（００４１９）涉足相關業務，而後者係醫療業務規模亦相當細

，上半年營業額只有唔夠五千萬銀。



＊阿里巴巴一手中籤機率料高，買一手作長線部署＊



阿臣仲留意到，阿里健康同平安好醫生（０１８３３）喺港股入面，最具有互聯網醫療概念

嘅股份，前者雖然２０１９財年度蝕咗近８２００萬人仔，但目前都已經反映晒業績唔太好嘅因

素，加上佢而家喺神州一線城市開展２４小時急送藥服務，仲保證核心城區半個鐘內送達，再講

，神州老年人口愈嚟愈多，相信都會對送藥上門服務有好大需求，所以阿臣都睇好佢未來可以扭

虧。阿里健康將會喺下周二（２６日）公布中期業績，而家股價處於橫行待變格局，一於買一手

博佢業績有驚喜，短線「他屐」先望９蚊，如果穿咗橫行區底部７﹒９銀，就應該要散水了。

至於阿里巴巴，阿臣睇到新聞都知，佢嘅國際配售提早咗截飛，而孖展就超額近五倍，即使

佢嘅招股反應唔錯，但抽一手中嘅機率都會相當高，所以阿臣決定抽一手作長線部署，一手

１００股，入場費約１８９８９元。

另外，瑞聲（０２０１８）呢幾日愈升愈有，今日暫時最高去到５８﹒５銀，阿臣覺得新「

唉瘋」咁賣得，加上就到感恩節、聖誕節、「雙１２」同農曆新年，一於繼續揸住唔放，博佢有

力挑戰今年高位６２﹒５２銀。至於倉裏面嘅其他股票，就暫時按兵不動。



表列截至１１月２０日（１１：３０ａｍ止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

金界 ２０００股 ９﹒６５ １４﹒４４ ２８８８０

煤氣 １０００股 １６﹒００ １５﹒０８ １５０８０

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １０８８﹒００ １０８８０

瑞聲科技 ５００股 ４８﹒５０ ５８﹒１０ ２９０５０

平安好醫生 ５００股 ５２﹒９０ ５９﹒８５ ２９９２５

阿里健康 ２０００股 ８﹒１７ ８﹒１７ １６３４０

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股票市值 ： １３０１５５元

認購新股資金 ： 約１８９８９元

剩餘現金 ： 約２３７９７元

組合淨值 ：約１７２９４１元

組合本月收益表現： ＋５﹒１％（截至上月底止組合淨值：１６４６７１元）

組合累計收益表現： ＋６４﹒８％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：３０ａｍ

