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即市新聞

20/11/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》中美仍難達貿協續受困特要獨贏

　　《談國論企》我看中美難以在２０１９年１１月而又可能推遲至１２月份「原擬」簽署第一
階段貿易協議，甚至有可能在較長時期亦未必可以達協，就因以特朗普為首之輩仍然劣性不改地
要美「獨贏」，遂（１）不肯稍一放棄對華輸美商品單方加徵關稅劣策，和（２）對華為為主的
中企繼續打壓，作為對華談判「籌碼」，更在（３）香港做「文章」，如特朗普簽署肯定會由美
國國會由所謂「簡易程序」投票通過所謂立法，對中國內政說三道四，透過亂港而反中，可見仇
華殺華之心彰彰明甚，達協何從！
　　中國美過１３輪的經貿磋商，特別是由中國以總理級高級別的之商，都一直反反覆覆，即使
曾達《中美聯合聲明》亦被特朗普「推翻」，更在此時也許不由原擬之兩國元首簽協？我所質疑
之具體細節和理由，有：
　　以特朗普為首的「美國優先」單邊主義其至美帝國霸權主義惡思劣行，不斷「升級」，對中
國之不斷和平堀起，當然心心不忿，並由暗壓到明打，使兩國關係日益走扁，尤其是持續不改地
從許許多多方面狙擊中國，重點當然在於（一）美方特別是代表特朗普的白宮「鷹派」，不願意
撤銷對華輸美商品單邊加徵的關稅一直鼓趨。此乃我在特對華單邊所掀貿戰，實為仇華壓華「精
神」之所在，是因中國經濟規模，現下已處僅次於美，為環球各國之第二位，卻因經濟還有很大
空間和餘地不斷發展、擴張，和肯定會在國家政策積極扶持式下持續芽至加大創新、提質的同時
，得到強大的內需支持，使各種各類出口商品、物資、技術有十分強大的競爭力，是為特廝對華
單方所重大、持久掀貿戰的十分重大惡性因由。
　　再從特朗普單方對華掀起之貿戰，有不斷之擴大，特別是（二）美國對華為的封殺不絕。即
使美國政府於１１月１９日同意美企對華為的銷售「禁制令」執行「轄免」期延長９０日，也是
對華的高級別經貿磋商事前事後「施壓」的所謂「慣技」。
　　但中國會被特朗普等廝的外來惡勢力所壓嗎？當然不會。此因特廝以加徵關稅作為對華貿戰
主要「戰略手段」，成為多談亦無果的主要成因，亦為中美現下再談而可以不談之「絆腳石」，
何談之有？
　　同樣相當重要者為（三）美國政府以至一眾政棍就香港問題，說三道四、指手劃腳，甚至有
劣美政棍插手「香港問題」，透過間接支持中國台灣省國進黨亂港以反中，逼使中國「出手」，
再圍堵、打壓、封鎖中國的「藉口」；但中國可以被特朗普等廝的外來惡勢力所壓嗎？當然不會
。兩國又有何達貿協的堅碩基礎？《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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