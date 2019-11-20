《中資異動》周黑鴨（１４５８）拓廣西省業務，復牌再升逾一成二

《經濟通通訊社２０日專訊》周黑鴨（０１４５８）今日復牌，現價升１２﹒８２％，報５
﹒２８元；成交約１３５８萬股，涉資７０５７萬元。盤中高見５﹒６６元，創近１６個月高。
周黑鴨就最近股價及成交量上升指，藉特許經營拓展廣西省業務，不知其他導致股價及成交
量上升原因。該集團股份昨天早上停牌，已申請今天早上９時正恢復股份買賣。
該集團指早在中期報告表示計劃藉特許經營拓展業務，並於周一與廣西省一家特許經營者簽
訂協議且獲新聞媒體報道，屬日常業務，不會對經營業績及財務狀況產生即時影響。
現時，恆生指數報２６８２６點，跌２６７點或跌０﹒９９％，主板成交１２６﹒３７億元
。國企指數報１０５９１點，跌１０５點或跌０﹒９９％。
上證綜指報２９２３點，跌１０點或跌０﹒３６％，成交３４２﹒１８億元人民幣。
深成指報９８７６點，跌１２點或跌０﹒１３％，成交６６９﹒８１億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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周黑鴨 （０１４５８） ５﹒２８元 升１２﹒８２％
中國旺旺（００１５１） ６﹒４６元 跌 ３﹒２９％
華潤啤酒（００２９１） ４４﹒６５元 跌 １﹒２２％
康師傅 （００３２２） １２﹒１０元 跌 ０﹒９８％
頤海國際（０１５７９） ５０﹒３５元 跌 ０﹒１０％
百威亞太（０１８７６） ２９﹒２５元 跌 １﹒３５％
蒙牛乳業（０２３１９） ２９﹒４５元 跌 １﹒８３％
達利食品（０３７９９） ５﹒２８元 跌 ０﹒１９％
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９６元 跌 ２﹒５２％
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