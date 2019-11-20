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即市新聞

20/11/2019 09:57

《中資異動》周黑鴨（１４５８）拓廣西省業務，復牌再升逾一成二

　　《經濟通通訊社２０日專訊》周黑鴨（０１４５８）今日復牌，現價升１２﹒８２％，報５
﹒２８元；成交約１３５８萬股，涉資７０５７萬元。盤中高見５﹒６６元，創近１６個月高。
　　周黑鴨就最近股價及成交量上升指，藉特許經營拓展廣西省業務，不知其他導致股價及成交
量上升原因。該集團股份昨天早上停牌，已申請今天早上９時正恢復股份買賣。
　　該集團指早在中期報告表示計劃藉特許經營拓展業務，並於周一與廣西省一家特許經營者簽
訂協議且獲新聞媒體報道，屬日常業務，不會對經營業績及財務狀況產生即時影響。
　　現時，恆生指數報２６８２６點，跌２６７點或跌０﹒９９％，主板成交１２６﹒３７億元
。國企指數報１０５９１點，跌１０５點或跌０﹒９９％。
　　上證綜指報２９２３點，跌１０點或跌０﹒３６％，成交３４２﹒１８億元人民幣。
　　深成指報９８７６點，跌１２點或跌０﹒１３％，成交６６９﹒８１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　周黑鴨　（０１４５８）　　　５﹒２８元　　　升１２﹒８２％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒４６元　　　跌　３﹒２９％
　　華潤啤酒（００２９１）　　４４﹒６５元　　　跌　１﹒２２％
　　康師傅　（００３２２）　　１２﹒１０元　　　跌　０﹒９８％
　　頤海國際（０１５７９）　　５０﹒３５元　　　跌　０﹒１０％
　　百威亞太（０１８７６）　　２９﹒２５元　　　跌　１﹒３５％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　２９﹒４５元　　　跌　１﹒８３％
　　達利食品（０３７９９）　　　５﹒２８元　　　跌　０﹒１９％
　　中國飛鶴（０６１８６）　　　６﹒９６元　　　跌　２﹒５２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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