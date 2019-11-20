《中資異動》周黑鴨（１４５８）拓廣西省業務，復牌再升逾一成二

《經濟通通訊社２０日專訊》周黑鴨（０１４５８）今日復牌，現價升１２﹒８２％，報５

﹒２８元；成交約１３５８萬股，涉資７０５７萬元。盤中高見５﹒６６元，創近１６個月高。

周黑鴨就最近股價及成交量上升指，藉特許經營拓展廣西省業務，不知其他導致股價及成交

量上升原因。該集團股份昨天早上停牌，已申請今天早上９時正恢復股份買賣。

該集團指早在中期報告表示計劃藉特許經營拓展業務，並於周一與廣西省一家特許經營者簽

訂協議且獲新聞媒體報道，屬日常業務，不會對經營業績及財務狀況產生即時影響。

現時，恆生指數報２６８２６點，跌２６７點或跌０﹒９９％，主板成交１２６﹒３７億元

。國企指數報１０５９１點，跌１０５點或跌０﹒９９％。

上證綜指報２９２３點，跌１０點或跌０﹒３６％，成交３４２﹒１８億元人民幣。

深成指報９８７６點，跌１２點或跌０﹒１３％，成交６６９﹒８１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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周黑鴨 （０１４５８） ５﹒２８元 升１２﹒８２％

中國旺旺（００１５１） ６﹒４６元 跌 ３﹒２９％

華潤啤酒（００２９１） ４４﹒６５元 跌 １﹒２２％

康師傅 （００３２２） １２﹒１０元 跌 ０﹒９８％

頤海國際（０１５７９） ５０﹒３５元 跌 ０﹒１０％

百威亞太（０１８７６） ２９﹒２５元 跌 １﹒３５％

蒙牛乳業（０２３１９） ２９﹒４５元 跌 １﹒８３％

達利食品（０３７９９） ５﹒２８元 跌 ０﹒１９％

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９６元 跌 ２﹒５２％

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（ｕｌ）

