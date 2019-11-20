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20/11/2019 10:54

【駐京專電】統計局公布普查結果：從事第二、三產業法人單位倍增

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國新辦舉行發布會介紹第四次全國經濟普
查結果有關情況。國家統計局副局長鮮祖德表示，普查結果顯示，２０１８年末，全國共有從事
第二產業和第三產業活動的法人單位２１７８﹒９萬個，與２０１３年第三次全國經濟普查相比
，增長１００﹒７％；從業人員３８３２３﹒６萬人，增長７﹒６％；產業活動單位２４５５萬
個，增長８８﹒３％；個體經營戶６２９５﹒９萬個。
　　第二產業的從業人員為１７２５５﹒８萬人，減少２００５﹒０萬人，下降１０﹒４％；
　　第三產業的從業人員為２１０６７﹒７萬人，增加４７２６﹒２萬人，增長２８﹒９％。
　　個體經營戶從業人員１４９３１﹒２萬人。

＊第二產和三產法人單位資產９１４﹒２萬億元＊
　
　　２０１８年末，全國第二產業和第三產業法人單位資產９１４﹒２萬億元（人民幣．下同）
。其中，第二產業法人單位資產佔１９﹒０％，第三產業法人單位資產佔８１％。
　　從負債看，全國第二產業和第三產業法人單位負債６２４萬億元。其中，第二產業法人單位
負債佔１６﹒１％，第三產業法人單位負債佔８３﹒９％。
　　從營業收入看，２０１８年，全國第二產業和第三產業企業法人單位營業收入２９４﹒６萬
億元。其中，第二產業營業收入佔４８﹒８％，第三產業營業收入佔５１﹒２％。

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