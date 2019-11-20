【駐京專電】統計局公布普查結果：從事第二、三產業法人單位倍增

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國新辦舉行發布會介紹第四次全國經濟普

查結果有關情況。國家統計局副局長鮮祖德表示，普查結果顯示，２０１８年末，全國共有從事

第二產業和第三產業活動的法人單位２１７８﹒９萬個，與２０１３年第三次全國經濟普查相比

，增長１００﹒７％；從業人員３８３２３﹒６萬人，增長７﹒６％；產業活動單位２４５５萬

個，增長８８﹒３％；個體經營戶６２９５﹒９萬個。

第二產業的從業人員為１７２５５﹒８萬人，減少２００５﹒０萬人，下降１０﹒４％；

第三產業的從業人員為２１０６７﹒７萬人，增加４７２６﹒２萬人，增長２８﹒９％。

個體經營戶從業人員１４９３１﹒２萬人。



＊第二產和三產法人單位資產９１４﹒２萬億元＊



２０１８年末，全國第二產業和第三產業法人單位資產９１４﹒２萬億元（人民幣．下同）

。其中，第二產業法人單位資產佔１９﹒０％，第三產業法人單位資產佔８１％。

從負債看，全國第二產業和第三產業法人單位負債６２４萬億元。其中，第二產業法人單位

負債佔１６﹒１％，第三產業法人單位負債佔８３﹒９％。

從營業收入看，２０１８年，全國第二產業和第三產業企業法人單位營業收入２９４﹒６萬

億元。其中，第二產業營業收入佔４８﹒８％，第三產業營業收入佔５１﹒２％。

