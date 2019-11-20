【駐京專電】銀保監：加大結構性降成本，引導貸款利率保持合理

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》銀保監公告，下一步，銀保監將堅持以深

化金融供給側結構性改革為主線，著力造好以下七個方面工作：

一是增加金融機構的有效供給，引導銀行持續下沉客戶群體，提升金融服務覆蓋面，增加小

微企業信貸投放。

二是加大結構性降成本力度，引導銀行貸款利率繼續保持在合理水平，規範銀行服務收費，

同時會同有關部門發揮國家融資擔保基金的作用，引導降低融資擔保費率。

三是持續完善銀行內部經營機制，指導銀行細化授信盡職免責和差異化考核激勵，健全基層

「敢貸、願貸」的專業化機制。



＊減少對抵質押品過度依賴，逐步提高信用貸款佔比＊



四是推動商業銀行貸款方式變革，督促銀行以提升風險管理能力為立足點，注重審核第一還

款來源，減少對抵質押品的過度依賴，逐步提高信用貸款佔比，完善推廣續貸業務，緩解資金周

轉難題。

五是推動建立健全信用信息共享機制，推廣完善以線上直連方式運用涉稅數據信息、為小微

企業提供金融服務的「銀稅互動」模式，用好全國信用信息共享平台、國際貿易「單一窗口」平

台等企業信息資源，探索破解銀企信息不對稱難題。

六是構建監管考核長效機制，研究制定小微企業金融服務監管考核評價體系，對銀行服務小

微企業的工作進行綜合全面評價，形成系統化、制度化、規範化的考核評估機制。

七是指導銀行業在全國開展「百行進萬企」融資對接工作，全面深入瞭解小微企業融資需求

，提高服務主動性、針對性，讓銀行金融服務惠及更多小微企業。

１１月的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）今日公布，１年期ＬＰＲ報４﹒１５％，較上月的

４﹒２％下調５個基點。而５年期ＬＰＲ為４﹒８％，同樣下降５個基點，為ＬＰＲ報價機制改

革以來首次下行。

