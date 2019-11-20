《午市前瞻》港股後市消息變數多，料短期窄幅上落再試二萬七

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股道指及標指由歷史高位回落，加上美國參議院通過

《香港人權與民主法案》，中美貿議再起變數，而美國總統特朗普表示若與中方未能達協議，將

提高對中國進口產品的關稅。港股今早跟隨低開１５７點報２６９３６點，即時失守二萬七關，

早段更低見２６８０４點挫２８９點，不過午收前跌幅有所收窄，半日收報２６９２４點，跌

１６９點或０﹒６３％，暫失二萬七、十天線（約２６９４１點）、廿天線（約２７００７點

），主板成交３２９﹒３４億元。國企指數報１０６３２點，跌６３點或跌０﹒６％。

Ａ股下跌，上證綜合指數午收２９２２，跌１１點或０﹒３８％，成交９１６﹒０３億元人

民幣。深證成分指數報９８７６，跌１２點或０﹒１３％，成交１６０１﹒１９億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）微升０﹒１７％，報５８﹒９５元；港交所

（００３８８）跌０﹒７９％，報２４９﹒８元；騰訊控股（００７００）微跌０﹒０６％，報

３３６﹒４元；中國移動（００９４１）跌０﹒１６％，報６２﹒１元；友邦（０１２９９）挫

１﹒７％，報７８﹒１５元。



＊５Ｇ手機出貨增設備股升，部分內房股受捧＊



全球最大的手機晶片供應商高通預計，全球智能手機製造商將於２０２１年出產４﹒５億部

５Ｇ手機，至２０２２年更將出產７﹒５億部，手機設備股個別上升，瑞聲（０２０１８）漲

２﹒７４％，報５８﹒０５元，暫表現最好藍籌；丘鈦科技（０１４７８）升０﹒５％，報

１１﹒９６元。不過，舜宇光學（０２３８２）就跌１﹒５４％，報１２７﹒８元；比亞迪電子

（００２８５）亦軟１﹒６９％，報１５﹒１元。

部分內股股今日有支持，瑞安房地產（００２７２）漲２﹒５５％，報１﹒６１元；龍湖集

團（００９６０）升１﹒３８％，報３３﹒１５元，暫表現最好國指股；潤地（０１１０９）高

１﹒１７％，報３４﹒６５元；雅居樂（０３３８３）亦升０﹒８９％，報１１﹒３元；中海外

（００６８８）走高０﹒５７％，報２６﹒６５元；合生創展（００７５４）微升０﹒１３％，

報７﹒７２元。



＊大和升目標旺旺回吐，政局未明本地地產跌＊



中國旺旺（００１５１）上日績後急升４﹒５４％，今日雖然獲大和唱好，微升目標至

７﹒８元，惟半日挫３﹒５９％，報６﹒４４元，暫表現最好藍籌及國指股。其他食品股亦向下

，日清（０１４７５）亦挫２﹒４２％，報６﹒０６元；蒙牛乳業（０２３１９）跌

１﹒６７％，報２９﹒５元；康師傅（００３２２）走低１﹒３１％，報１２﹒０６元；百威

亞太（０１８７６）跌０﹒８４％，報２９﹒４元；華潤啤酒（００２９１）軟０﹒５５％，報

４４﹒９５元。

美國參議院一致通過《香港人權與民主法案》，雖然美國總統特朗普至今並未表態會否簽署

，但中國外交部已表示強烈譴責和堅決反對，本地政局未明，部分本地地產下跌。九龍倉置業

（０１９９７）挫２﹒１３％，報４３﹒６元；恆隆地產（００１０１）跌０﹒９７％，報

１６﹒３８元；長實（０１１１３）低０﹒６５％，報５３﹒５５元；恆地（０００１２）亦跌

０﹒５２％，報３８﹒０５元；新地（０００１６）軟０﹒１８％，報１１０﹒６元。



＊植耀輝：物管股不宜再高追，中海物業回吐可吸納＊



港股連升三日後出現回吐，耀才證券研究部總監植耀輝向《經濟通通訊社》表示，目前各種

不利消息影響下，港股出現回吐屬正常，不過最大變數莫過於中美貿易戰，今早美國參議院通過

《香港人權及民主法案》，雙方進一步行動都將會影響大市走勢，亦影響達成首階段貿易協議，

故估計本周內港股於２６３００至２７０００點窄幅上落。他補充，雖然美股近日不斷破頂，但

相信對港股幫助不大，始終港股較跟隨Ａ股走勢，而Ａ股目前屬橫行走勢，故對港股造成壓力。

部分內房股今日逆市向好，不過植耀輝坦言，主要因為人行近期先後調降ＭＬＦ（中期借貸

便利）及貸款市場報價利率（ＬＰＲ），部分資金積極吸納而已，而「金九銀十」的利好已經接

近完全反映，故後市要再走高相對較難，目前不宜吸納作短線技資。他直言，物管股目前走勢相

對跑贏內房股，不過股價上已經被過份炒賣至高位，故目前宜靜候回吐。他較推薦中海物業

（０２６６９），因為預期公司業務將會向好，如跌至４﹒８至４﹒９元水平可吸納，股價或可

再創新高。（ａｌ）

