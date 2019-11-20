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20/11/2019 18:08

【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒１億人幣，買建行工行，沽信行神華

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國參議院通過《香港人權與民主法案》，且美國總統特朗普
指若未能如中方達成貿易協議，將提高對中國進口產品的關稅。中美貿易戰前景未明，港股受拖
累低開１５７點報２６９３６點，即時失守二萬七關，最低曾跌２８９點見２６８０４點，最終
收報２６８８９點，跌２０４點或跌０﹒７５％，終止三連升。
　　按額度計算，北水全日淨流入２６﹒１億元人民幣減少逾１８％。北水淨買入最多的個股依
次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、美團點評（０３６９０）；淨賣出最
多的依次是中信銀行（００９９８）、中國神華（０１０８８）、中國太保（０２６０１）。
　　主板成交６２５﹒２６億元減２１﹒８％，其中港股通成交９３﹒６億元，佔總成交約
１５％。

＊北水在內銀股之間換馬＊

　　內地公布１１月的貸款市場報價利率（ＬＰＲ），１年期ＬＰＲ報４﹒１５％，較上月的
４﹒２％下調５個基點。而５年期以上ＬＰＲ為４﹒８％，同樣下降５個基點，為ＬＰＲ報價機
制改革以來首次下行，合乎市場預期。北水持續在內銀股之間換馬，全日淨買入建行及工行金額
分別為５﹒０９億元及３﹒０９億元，另外淨買入中行（０３９８８）總額達９５４８萬元；與
此同時，淨沽出中信銀行總額為９９１７萬元。建行、工行及信行股價今日均隨市向下，分別跌
０﹒３１％報６﹒４元，軟０﹒３５％收５﹒７８元，以及挫１﹒９８％報４﹒４５元。
　　新經濟股美團點評持續獲北水青睞，全日淨買入２﹒５４億元，不過減少了逾２６％。該股
全日逆市升１﹒３５％收９７﹒３元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　５．０９　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　３．０９　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　２．５４　
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　　　２．０８　
　　中石化　（００３８６）　　　　　　１．１８　

　　淨沽出最多港股：
　　中信銀行（００９９８）　　　　　－０．９９　
　　中國神華（０１０８８）　　　　　－０．９４　
　　中國太保（０２６０１）　　　　　－０．７７　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－０．４３　
　　宇華教育（０６１６９）　　　　　－０．１４　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｅｃ）

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