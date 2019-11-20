【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒１億人幣，買建行工行，沽信行神華

《經濟通通訊社２０日專訊》美國參議院通過《香港人權與民主法案》，且美國總統特朗普

指若未能如中方達成貿易協議，將提高對中國進口產品的關稅。中美貿易戰前景未明，港股受拖

累低開１５７點報２６９３６點，即時失守二萬七關，最低曾跌２８９點見２６８０４點，最終

收報２６８８９點，跌２０４點或跌０﹒７５％，終止三連升。

按額度計算，北水全日淨流入２６﹒１億元人民幣減少逾１８％。北水淨買入最多的個股依

次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、美團點評（０３６９０）；淨賣出最

多的依次是中信銀行（００９９８）、中國神華（０１０８８）、中國太保（０２６０１）。

主板成交６２５﹒２６億元減２１﹒８％，其中港股通成交９３﹒６億元，佔總成交約

１５％。



＊北水在內銀股之間換馬＊



內地公布１１月的貸款市場報價利率（ＬＰＲ），１年期ＬＰＲ報４﹒１５％，較上月的

４﹒２％下調５個基點。而５年期以上ＬＰＲ為４﹒８％，同樣下降５個基點，為ＬＰＲ報價機

制改革以來首次下行，合乎市場預期。北水持續在內銀股之間換馬，全日淨買入建行及工行金額

分別為５﹒０９億元及３﹒０９億元，另外淨買入中行（０３９８８）總額達９５４８萬元；與

此同時，淨沽出中信銀行總額為９９１７萬元。建行、工行及信行股價今日均隨市向下，分別跌

０﹒３１％報６﹒４元，軟０﹒３５％收５﹒７８元，以及挫１﹒９８％報４﹒４５元。

新經濟股美團點評持續獲北水青睞，全日淨買入２﹒５４億元，不過減少了逾２６％。該股

全日逆市升１﹒３５％收９７﹒３元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ５．０９

工商銀行（０１３９８） ３．０９

美團點評（０３６９０） ２．５４

瑞聲科技（０２０１８） ２．０８

中石化 （００３８６） １．１８



淨沽出最多港股：

中信銀行（００９９８） －０．９９

中國神華（０１０８８） －０．９４

中國太保（０２６０１） －０．７７

融創中國（０１９１８） －０．４３

宇華教育（０６１６９） －０．１４

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（ｅｃ）

