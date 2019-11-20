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即市新聞

20/11/2019 15:15

《美元走勢－羅明立》貿易協定未有新進展，美元續反覆上落

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒５８　　　１０８﹒３３　　　１０８﹒５４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０８０　　　１﹒１０６８　　　１﹒１０７８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９３１　　　１﹒２９８９　　　１﹒２９２４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９０９　　　０﹒９８９２　　　０﹒９９０７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２９６　　　７﹒８２４０　　　７﹒８２６４
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國紐約聯儲行長威廉斯表示，目前美國經濟表現良好，聯儲局的利率水平及
貨幣政策亦屬於恰當。不過，美國經濟明顯正遇到多項挑戰，增長步伐開始放慢，將密切注視相
關下行風險，其言論明顯較早前溫和。另外，中美貿易談判遲遲未能達至成果，美國總統特朗普
昨晚重申，如不能與中國達成協議，他將會大幅增加中國進口關稅，令市場避險情緒升溫。美匯
波幅進一步收窄，短線缺乏明顯方向，中美貿易協定未有新進展，加上美聯儲未有進一步減息的
意向，料美元後市繼續反復上落。
　　日本央行總裁黑田東彥表示，由於近期海外市場風險升溫，令日本經濟前景蒙上陰影，使央
行未來傾向維持寬鬆貨幣政策。對於當地經濟前景，其認為將持續溫和擴張，而通脹亦將會逐步
邁向２％的目標，言論似向市場喑示，若非周邊風險持續惡化。否則，央行於短期內加推量寬的
機會並不大。
　　美元兌日圓短線反覆向上，雖然中美未落實協定，不過雙方恢復談判令市場的氣氛未算太壞
，１０月初以來５０天線提供不錯的支持，現時在１０８﹒２０，接近時可小注買美元，止損放
１０７﹒７０以下便可。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０８﹒２０　　　１０９﹒４０　　　１０７﹒７０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０３０　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９８０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２９００　　　１﹒３０５０　　　１﹒２８５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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