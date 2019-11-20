《美元走勢－羅明立》貿易協定未有新進展，美元續反覆上落

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒５８ １０８﹒３３ １０８﹒５４

歐元╱美元 １﹒１０８０ １﹒１０６８ １﹒１０７８

英鎊╱美元 １﹒２９３１ １﹒２９８９ １﹒２９２４

美元╱瑞郎 ０﹒９９０９ ０﹒９８９２ ０﹒９９０７

美元╱港元 ７﹒８２９６ ７﹒８２４０ ７﹒８２６４

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《美元走勢》美國紐約聯儲行長威廉斯表示，目前美國經濟表現良好，聯儲局的利率水平及

貨幣政策亦屬於恰當。不過，美國經濟明顯正遇到多項挑戰，增長步伐開始放慢，將密切注視相

關下行風險，其言論明顯較早前溫和。另外，中美貿易談判遲遲未能達至成果，美國總統特朗普

昨晚重申，如不能與中國達成協議，他將會大幅增加中國進口關稅，令市場避險情緒升溫。美匯

波幅進一步收窄，短線缺乏明顯方向，中美貿易協定未有新進展，加上美聯儲未有進一步減息的

意向，料美元後市繼續反復上落。

日本央行總裁黑田東彥表示，由於近期海外市場風險升溫，令日本經濟前景蒙上陰影，使央

行未來傾向維持寬鬆貨幣政策。對於當地經濟前景，其認為將持續溫和擴張，而通脹亦將會逐步

邁向２％的目標，言論似向市場喑示，若非周邊風險持續惡化。否則，央行於短期內加推量寬的

機會並不大。

美元兌日圓短線反覆向上，雖然中美未落實協定，不過雙方恢復談判令市場的氣氛未算太壞

，１０月初以來５０天線提供不錯的支持，現時在１０８﹒２０，接近時可小注買美元，止損放

１０７﹒７０以下便可。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １０８﹒２０ １０９﹒４０ １０７﹒７０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０３０ １﹒１１５０ １﹒０９８０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２９００ １﹒３０５０ １﹒２８５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

