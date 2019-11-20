【阿里上市】阿里巴巴（０９９８８）孖展超購５倍，傳定價存折讓

阿里巴巴（０９９８８）回港招股，帶動新股市場轉趨蓬勃。３家同期招股股份中，阿里巴

巴及康龍化成（０３７５９）孖展認購反應熱烈，綜合多家券商資料，分別錄得１３６億及

１８９億元孖展認購，超購４﹒６倍和４０倍。阿里今日截止招股，並參考昨晚美股收市價定價

，消息指阿里港股定價有機會較美股存折讓。

消息人士稱，阿里是次招股屬後續發行（ｆｏｌｌｏｗ ｏｎ ｏｆｆｅｒｉｎｇ）

，定價將會參考已上市股份股價，也會參考其他類似招股。有內地傳媒指，阿里或向機構投資者

提供美股２％折讓。《香港經濟日報》

