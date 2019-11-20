阿里巴巴（０９９８８）回港招股，帶動新股市場轉趨蓬勃。３家同期招股股份中，阿里巴
巴及康龍化成（０３７５９）孖展認購反應熱烈，綜合多家券商資料，分別錄得１３６億及
１８９億元孖展認購，超購４﹒６倍和４０倍。阿里今日截止招股，並參考昨晚美股收市價定價
，消息指阿里港股定價有機會較美股存折讓。
消息人士稱，阿里是次招股屬後續發行（ｆｏｌｌｏｗ ｏｎ ｏｆｆｅｒｉｎｇ）
，定價將會參考已上市股份股價，也會參考其他類似招股。有內地傳媒指，阿里或向機構投資者
提供美股２％折讓。《香港經濟日報》
20/11/2019 08:42
【阿里上市】阿里巴巴（０９９８８）孖展超購５倍，傳定價存折讓
阿里巴巴（０９９８８）回港招股，帶動新股市場轉趨蓬勃。３家同期招股股份中，阿里巴
巴及康龍化成（０３７５９）孖展認購反應熱烈，綜合多家券商資料，分別錄得１３６億及
１８９億元孖展認購，超購４﹒６倍和４０倍。阿里今日截止招股，並參考昨晚美股收市價定價
，消息指阿里港股定價有機會較美股存折讓。
消息人士稱，阿里是次招股屬後續發行（ｆｏｌｌｏｗ ｏｎ ｏｆｆｅｒｉｎｇ）
，定價將會參考已上市股份股價，也會參考其他類似招股。有內地傳媒指，阿里或向機構投資者
提供美股２％折讓。《香港經濟日報》
|剖析天下20/11/2019
陰霾揮之不去 明年保守至上
|剖析天下20/11/2019
RCEP協議難救泰國經濟近火
|國際動態20/11/2019
以色列佔西岸 美稱沒違國際法
|生財有道19/11/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：吉利15元以下分段吸納
|FOCUS19/11/2019
【FOCUS】經濟數據「無眼睇」 港股照升為阿里造勢?
|國際動態19/11/2019
雅虎日本LINE合併 打造超級網企
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰