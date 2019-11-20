【國際要聞】美稱以國佔西岸沒違國際法，巴勒斯坦：威脅全球穩定

美國國務卿蓬佩奧表示，特朗普政府不再視以色列佔領西岸之舉屬違反國際法，約旦河西岸

的地位問題應由以色列和巴勒斯坦雙方協商決定。

言論被視為是美國對以色列政策的重大逆轉，顛覆過去４１年來的立場。

以色列歡迎美國表態，總理內塔尼亞胡辦公室發聲明指，美國「更正了歷史錯誤」。

巴勒斯坦解放組織執委會秘書長埃雷卡特（Ｓａｅｂ Ｅｒｅｋａｔ）回應稱，美國的決定

對全球穩定、安全與和平構成威脅，指美國威脅以「叢林法則」（即弱肉強食）取代國際法。《

香港經濟日報》

