瑞銀：未來半年人行或降準５０至１００個基點，１２月前最少一次

《經濟通通訊社２０日專訊》瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆表示

，明年美國經濟增長或放緩至１﹒１％，而中美貿易戰將會是持久戰，或有機會歷時多年，但早

前市場預期雙方可在ＡＰＥＣ峰會上簽訂協議，最後會議卻取消，雙方元首需會談才能真正達成

協議。她指，現時需留意在１２月１５日美方加徵下一輪關稅前有否新消息，但認為只要雙方仍

在談判就不是壞事。



＊未來半年人行或降準５０－１００個基點＊



至於內地經濟方面，她指出，現時中國正經歷結構性轉型，預期今年內地ＧＤＰ增長將在

６％以上，而明年官方目標則會在６％左右，亦不排除跌穿６％，不過對比全球增速仍較快。她

又預期，未來半年人行或降準５０－１００個基點，由於年底流動性一般較緊張，預期１２月前

最少仍會降準一次。



＊全球央行採較寬鬆貨幣政策，籲留意消費及５Ｇ股＊



瑞銀財富管理投資總監股票分析師林世康表示，明年ＭＳＣＩ中國指數將跑贏ＭＳＣＩ香港

指數，並將錄低雙位數回報，主要因ＭＳＣＩ香港指數現時市盈率偏高，同時香港經濟增長及企

業盈利增長等均遜於中國。

他續指，明年環球不確定性仍然偏高，在增長開始放緩且息口偏低的環境下，全球央行明年

或會採取較寬鬆的貨幣政策。他建議，投資者可留意內需及消費股、國內互聯網行業，以及５Ｇ

概念股。另外，他又非常看好粵港澳大灣區的房地產公司，認為大灣區的基建配套逐漸完善，對

未來發展看法正面。（ｃｗ）

