【港元利率】隔夜拆息重返２厘水平，惟一、三個月利率續跌

《經濟通通訊社２０日專訊》港元拆息今日普遍上升，隔夜息本月以來首次重返２厘的水平

，但主要指標利率一個月及三個月拆息則持續下跌，其中，與樓按相關的一個月拆息連跌四天，

降至２﹒５３１７９厘，較同期美息高約８１個基點，三個月拆息報２﹒４９４６４厘，較同期

美息高約６０個基點。

一周和兩周錢重現強勢，分別升至２﹒６９６７９厘和２﹒５８７６８厘。長息方面，六個

月和十二個月拆息分別漲至２﹒３９１０７厘和２﹒３９９２０厘。

港元匯價今早在７﹒８２６７－７﹒８２９６之間上落，最新報７﹒８２７９，與上日收市

價相若。

市傳內地科網巨擘阿里巴巴（０９９８８）香港ＩＰＯ，公開發售已錄得逾５倍認購，至昨

日借出孖展更多出逾百億元，最終或超購近１０倍。消息稱，阿里已對潛在機構投資者提供指導

價，每股約為１７６元，此指導價較阿里周二紐約收市價折讓２﹒８％，並低於其公開發售價上

限每股１８８元。

另外，美國參議院一致通過《香港人權與民主法案》。中國外交部批評法案罔顧事實、混淆

是非，公然插手香港事務、干涉中國內政。香港政府發言人則表示極度遺憾，指有關法案既無必

要，亦毫無理據，更會損害香港和美國雙方的關係和利益。恆指今早低開１５７點後，繼續走低

，失守二萬七關。（ｃｌ）

