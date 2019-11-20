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即市新聞

20/11/2019 11:46

【地皮截標】萊坊再降西九高鐵站商地估值一成，最低僅看４７３億

　　《經濟通通訊社２０日專訊》西九高鐵站上蓋商業地皮將於本周五（２２日）截標，惟受近
期市況不穩影響，萊坊再度調低地皮估值１０％，預期每平方呎樓面地價約１﹒５萬至２萬元，
估值約４７３億至６３０億元，為繼上星期後，月內第二度下調其估值。
　　萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，是次調整地皮估值是因應近日市況及未來租
金估計，考慮到地皮是「可遇不可求」及有「戰略性」位置，相信會吸引中港大型發展商入標競
投，但由於地皮屬於「綜合發展區」，有一定的規範要跟隨，相信發展商會各自計數，預期將有
３至４個財團入標，並以合組財團形式入標為主，獨資機會不大。
　　他估計，項目會設有寫字樓、超五星級酒店、零售及其他商業配套，長期租金回報率約３％
至３﹒５％，預料資金回收期約２０年至３０年。
　　他續指，由於地皮投資額大，加上現時市況及社會氣氛，發展商在商業地的估算及出價與住
宅地截然不同，出價一定比住宅地有差別及其他考慮。儘管這地皮發展商要承擔有蓋天橋及行人
通道等建設，但這些額外成本佔比相對較少，反而不能拆售及投資額大的影響更重要。
　　是次項目為近年最大規劃的單一商業地皮，地盤面積高達６４﹒３萬平方呎，最高可建樓面
３１６﹒５萬呎，今年初其估值高見逾１０００億元，然而近期社會氣氛愈趨緊張，萊坊於上周
早以將估價向下調整１５％。（ｙｗ）

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