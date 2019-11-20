《小傳日記》人權法再下一城，連日升勢恐歸零？

《小傳日記》花旗國魚缸破咗幾日頂後，隔晚（１９日）都係時候要唞唞。香江示威者望穿

秋水，終於都等到花旗國參議院一致通過咗《香港人權與民主法案（人權法）》，香江政府同中

央當然好似滾水淥腳咁出嚟話花旗國指手劃腳干預香江事務，亦都令「孖屐」擔心會唔會因為咁

而成為簽訂貿易協議嘅絆腳石。

都唔知係好消息定壞消息嘅情況下，加上香江魚缸過去兩日進帳咗７６７點，今朝先回一回

低開１５７點，率先守唔住二萬七關、跌穿埋十天線（２６９４１點）同廿天線（２７００７點

）。之後仲愈跌愈多，最多蒸發咗２８９點，低見２６８０４點，一度守唔住百天線

（２６８８９點）。

到咗下晝，魚缸跌幅開始收窄，最終埋單唔見咗２０４點或近１巴仙，報２６８８９點，失

守十天同廿天線。主板成交只有６２５﹒２６億銀，較噚日少咗近兩成二。國貨收報１０６１９

點，蒸發７７點或近一巴仙。

Ａ場方面，雖然人仔下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ）５個基點，但貿易協議嘅談判陷入僵

局，上證綜指唔見咗２２點或近一巴仙，報２９１１點。深成指跌８０點或近一巴仙，報

９８０９點。兩市成交４２５９億人仔，同上日持平。

重磅藍戰士全線見紅，大象（００００５）唔見半巴仙，報５８﹒５銀。有缸友收到風話，

生發發（００３８８）諗住買起鬥牛國（西班牙）交易所集團，期望一雪買唔到倫交所嘅前恥，

但缸友似乎唔睇好，全日跣低１巴仙，報２４９﹒２銀。ＱＱ（００７００）跌唔夠一巴仙，報

３３５﹒６銀。建行（００９３９）插近半巴仙，報６﹒４銀。ＡＩＡ（０１２９９）蒸發逾兩

巴仙，報７７﹒８銀。工行（０１３９８）同平保（０２３１８）都係唔見約半巴仙，報

５﹒７８銀同９１﹒８５銀。



＊旺旺又回氣萬洲跌落地，體品榮辱見李寧升勢現＊



噚日旺旺（００１５１）公布嘅中期業績係幾靚仔，股價都明顯造好，但今日就後勁不繼，

可能「孖屐」氣氛稍弱，大家有錢賺都食胡離場，加上高佬同麥格理就撥佢冷水降佢「他屐」，

今日跌逾３巴仙報６﹒４７銀。另外，神洲豬價近期飛到上天，最新消息指豬價有回落跡象，按

周跌一成到，星斗小市民梗係開心，但萬洲（００２８８）就笠曬水，今日跪低逾３巴仙，報８

﹒３１銀。其他食品股方面，統一（００２２０）微漲近半巴仙，報７﹒９銀；康師傅

（００３２２）潛唔夠半巴仙，報１２﹒２銀；維他奶（００３４５）聽日就放榜，績前插近半

巴仙，報３２﹒５銀。周黑鴨（０１４５８）話要藉特許經營拓展廣西省業務，今日復牌一度最

多彈起近兩成一，高見５﹒６６銀創近１６個月高，但埋單跌近一巴仙，報４﹒６４銀。

體品股近期又見鑊氣，大和又出報告，將李寧（０２３３１）「他屐」由２０﹒５銀升到

３０銀，評級由「持有」升至「掃貨」；另外，首選安踏（０２０２０）、滔搏（０６１１０）

等股。但今日體育用品股榮辱互見，李寧抽高逾半成，報２７﹒４５銀；滔搏都飛起逾４巴仙，

報９﹒８５銀；安踏漏氣跌近半巴仙，報７６﹒６銀；３６１度（０１３６１）踢高逾４巴仙，

報１﹒４銀；特步（０１３６８）急跌逾２巴仙，報４﹒３銀。



＊缸友連日捧瑞聲又得寵，電訊被睇好普遍升唔到＊



晶片界嘅大佬高通就估２０２１年至２０２２，全世界會出產４﹒５億同埋７﹒５億部５Ｇ

手機，認真誇張！但手機設備佬聽到呢個消息好似唔算太興奮，得部分ｈｉｇｈ趴，富智康

（０２０３８），創逾兩個月高，飛高６巴仙，報１﹒２２銀；瑞聲（０２０１８）曾經創近９

個月高，高見５８個半，全日彈起逾１巴仙，報５７﹒２銀，領漲一眾「藍戰士」，已經連升咗

五日累漲一成八，勁！舜宇（０２３８２）插水逾２巴仙，報１２６﹒７銀；比亞迪電子

（００２８５）唔見逾２巴仙，報１４﹒９８銀；丘鈦（０１４７８）跳起逾１巴仙，報

１２﹒０６銀。

５Ｇ頻譜拍賣早排就完咗，５Ｇ發展如箭在弦，Ｄ大行就例如瑞信當然評價下Ｄ本地薑電訊

佬，但就同人唔同命啦。佢就睇好香江電訊（０６８２３），仲調升佢半成「他屐」，彈上２巴

仙，報１２銀；佢同樣升和電（００２１５）評級同「他屐」，跳高近２巴仙，報１﹒６２銀；

數碼通（００３１５）就比人削兩成二「他屐」，跌１巴仙，報６﹒３銀；香江寬頻

（０１３１０）走高近１巴仙，報１３﹒４銀。

神州電訊佬就全線見紅，中移動（００９４１）跌兩格，報６２﹒１銀；聯通

（００７６２）插近一巴仙，報７﹒３２銀；中電信（００７２８）唔見近半巴仙，報３﹒１４

銀。



＊人仔凍過水鐵鳥難進取，內房個別走潤地唔駛唞＊



花旗國參議院通過《香港人權與民主法案》，侵侵仲話達唔成貿議就加返神州關稅，突然政

局咁風起雲湧，人仔緊係碌翻低，鐵鳥同神州磚頭佬當然無哂聲氣啦。南航（０１０５５）蒸發

差唔多３巴仙，報４﹒９銀；東航（００６７０）跌３巴仙，報３﹒９銀；國航（００７５３）

無咗２巴仙，報７﹒０７銀；國泰（００２９３）升１巴仙，報９﹒９４銀。

神州磚頭佬方面，新城發展（０１０３０）挫３巴仙，報８﹒１６銀；四條三恆大

（０３３３３）碌低２巴仙，報１９﹒５８銀；融創（０１９１８）跌１巴仙，報３６﹒７５銀

；碧桂園（０２００７）跌１巴仙，報１１﹒０６銀；中海外（００６８８）就逆市升近半巴仙

，報２６﹒６銀；潤地（０１１０９）跳起近一巴仙，報３４﹒５銀；龍湖（００９６０）彈起

約半巴仙，報３２﹒８５銀。

醫藥佬雖然唔受人仔走勢影響，但有唔少卻乘機掟佢地貨，石藥（０１０９３）慘慘豬挫近

４巴仙，報２０﹒５５銀，為表現最差嘅藍戰士同國貨佬！威高（０１０６６）跌近兩巴仙，報

９﹒９銀；中生製藥（０１１７７）蒸發約一巴仙，報１１﹒５６銀。請請！



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