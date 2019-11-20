《真知灼見－溫灼培》歐元上周四起反彈絕非巧合

《真知灼見》中美貿易談判遲遲未能達至成果，加上美國總統特朗普昨晚（１９日）重申，

如不能與中國達成協議，他將會大幅增加中國進口關稅。雖然特朗普對中國的恐嚇已是「耳熟能

詳」，見怪不怪，但中美遲遲未能達成貿易協議確是不爭事實，這多少會不利現今市場投資氣氛

。昨晚所見，美股道指亦見回落１０２點或０﹒３６％。另外，有大型美國家居店降低其

２０１９年全年盈利預測亦是令人擔心。回看上周美國國會聽證會上，聯儲局主席鮑威爾高調對

美國經濟看好，主要是對美國消費市場有信心，但若是從美國零售商數字顯示，美國消費市場動

力不足，這難免令人質疑鮑威爾的預測。



＊約翰遜與工黨郝爾彬支持差距收窄＊



由於１２月１２日的英國大選臨近，先與大家看看英國最新民調。過去周末，英國有三個民

調公布，三個均給予首相約翰遜所屬的保守黨領先，當中由民調公司ＹｏｕＧｏｖ作出的調查更

給予保持黨４５％支持率，是保守黨自２０１７年以來最高的支持率。相反，在同一民調上工黨

的支持率只有２８％，自由黨排第三支持率為１５％。至於三個民調中，保守黨最低的支持率也

有４１％，遠勝工黨的３３％。不過，昨晚英國首相約翰遜與工黨黨魁郝爾彬在當地ＩＴＶ電視

辯論後所作的民調顯示，兩者的差距明顯收窄。約翰遜現最新支持率為５１％，郝爾彬支持率為

４９％。似乎未到最後也難知大選情況如何。



＊美豁免期過未對進口汽車徵收關稅＊



上周四（１４日）理應是美國給予進口汽車及汽車零件徵收２５％關稅６個月豁免期的屆滿

日，市場一直關注豁免期屆滿後特朗普的決定，是會繼續延長豁免期，還是即時對進口車徵

２５％關稅。但結果有點出乎意料，就是特朗普甚麼決定也沒有做，只是不了了之。在美國進口

車中，歐洲佔多數，特朗普沒有即時宣布對進口車徵關稅，歐洲無疑最受惠。這正解釋自上周四

後，歐元匯價明顯轉強，由１﹒１０美元以下，踏入本周高見接近１﹒１１美元的原因。不過，

特朗普一日沒落實是否徵關稅，始終存在著風險，料這會限制著歐元上升能力。再者，英國大選

日臨近，其選舉結果料也會直接影響歐元後向。在如此多未知數下，相信投資者也不感興趣在現

階段增加歐元持倉。



＊中美貿談激烈，美日談判料將推遲＊



日本下議院本周二（１９日）通過了上月由日本首相安倍晉三與特朗普達成的美日貿易協議

初階版。根據該協議，日本將會開放本國農產市場予美國。相反，美國卻沒有承諾會否對進口到

美國的日本汽車及汽車零件徵豁免關稅，只表示有關事宜有待日後再談。據了解，當首階段協議

完成後的４個月內，美日將作下一階段的貿易談判。不過，市場上有分析認為，由於中美貿易談

判仍在激烈進行中，美日貿易談判很大機會將要推遲。假如談判日期進一步被押後，可能將趕不

及在美國總統大選前完成談判，這可能使特朗普政府暫失去感興趣在貿易上再給予日本壓力。不

過，日本實在難開心得太早，因為特朗普對日本的不斷索求又何止限於貿易上？特朗普已向日本

提出，要求日本分擔美國在日本駐軍的軍費，要日本每年支付約８０億美元金額。據了解，有關

談判將於明年上半年商討，料這一切將對日本經濟雪上加霜。日本今年第一季ＧＤＰ按季比為１

％，第二季已放慢至０﹒３％，第三季更只有０﹒１％，第四季要面對加消費稅及水災破壞。往

後更要面對農產市場的開放及每年可能繳交８０億美元軍費予美國。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

