《嬈望大中華－彭藹嬈》２０２０中國經濟發展的風險與機遇

《嬈望大中華》就２０２０中國經濟展望而言，我們預計與貿易戰相關的風險將與５Ｇ帶來

的機遇同樣重要。



＊貿易戰仍是主要風險＊



我們認為１２月的「第一階段」貿易協議不會取得很大的進展，因為中美雙方都似乎沒有讓

步的意思，而所謂協議甚至可能沒有什麼實際內容。筆者認為大部分關稅或將仍然生效，繼續影

響中國出口商以及相關的供應鏈。

直至２０２０年，雙方最終能否落實貿易協議仍存在很多不確定性。筆者甚至質疑雙方會否

在２０２０年推翻一些早前已經訂立的協議，所以市場應不會一面倒地看好貿易談判。

迄今為止，貿易糾紛帶來巨大的影響。於２０１９年４至８月，中國出口錄得按年負增長。

２０１９年前９個月，進出口總額比上年同期減少５６６０億元人民幣。這個數字似乎相對較小

，但這僅是貿易價值，生產活動尚未計算在內。在這九個月內，製造業ＰＭＩ降至５０以下，顯

示該行業正在萎縮。總體經濟增速放緩亦反映出這一點，儘管央行推出大量財政刺激措施。



＊５Ｇ是最大的機遇＊



也就是說，５Ｇ帶來了不少機遇。自２０１９年６月以來，５Ｇ推動半導體銷售額逐月增長

。中國正在建設５Ｇ基礎設施，並出口這些設施至其他經濟體，這很可能成為推動半導體銷售增

長的主要因素。

到２０１９年底，中國將有超過１３萬個５Ｇ基站。據估計，到２０２０年，中國５Ｇ用戶

將達１億５千萬，僅佔１４億人口的１２％，因此我們定能看到更多５Ｇ基站建設。

同時，中國的智能手機品牌已經開始出售５Ｇ智能手機。我們預計大城市裏的大部分手機用

戶將會把其４Ｇ手機升級至５Ｇ。這不僅刺激手機銷量，有關５Ｇ科技應用的生意亦有可能激增

。市場已經在期待新的智能手機遊戲、新的串流服務、以及最重要的「物聯網」服務。這些產品

與服務將使相關產業快速增長。

據估計，５Ｇ將在未來５年推動中國經濟增長１５萬億元。以每年ＧＤＰ為９９萬億元的基

礎值估算，５Ｇ將每年平均推動經濟增長近３％。



＊ＧＤＰ預測＊



我們預計中國政府將在３月宣布２０２０年ＧＤＰ增長目標為「約６﹒０％」，而實質

ＧＤＰ增長為５﹒９％，但是這一預測很大程度上取決於貿易談判的進展。

《ＩＮＧ銀行大中華經濟師 彭藹嬈》

