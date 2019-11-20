中美貿議前景未明，港股重失二萬七，收２６８８９點跌２０４點

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股道指及標指破頂後回落，美國參議院通過《香港人權

與民主法案》，且美國總統特朗普指若未能如中方達成貿易協議將提高對中國進口產品的關稅，

貿議前景未明，港股受拖累今早低開１５７點報２６９３６點，即時失守二萬七關。人行今日停

止逆回購操作，加上人民幣走軟，離岸人民幣（ＣＮＨ）及在岸人民幣（ＣＮＹ）同樣跌至近２

周低，令中資金融及內房股受壓，港股最低曾跌２８９點見２６８０４點，最終收報２６８８９

點，跌２０４點或跌０﹒７５％，終止三連升，失守十天線（約２６９３８點）、廿天線

（２７００６點），力守百天線（２６８８９點）。國企指數收１０６１９點，跌７７點或跌

０﹒７２％。主板成交６２５﹒２６億元減２１﹒７５％。

Ａ股同樣下跌，上證綜合指數報２９１１點，跌２２點或跌０﹒７８％，成交

１５８５﹒４３億元人民幣。深證成指數報９８０９點，跌８０點或跌０﹒８２％，成交

２６７４﹒０２億元人民幣。

本港重磅股方面，市傳有意收購西班牙交易所集團的港交所（００３８８），收跌

１﹒０３％，報２４９﹒２元；騰訊（００７００）軟跌０﹒３％報３３５﹒６元；中移動

（００９４１）跌０﹒１６％，報６２﹒１元；匯控（００００５）跌０﹒５９％，報５８﹒５

元；建行（００９３９）走低０﹒３１％，報６﹒４元。



＊人幣走弱，內房及中資航空股均受挫＊



中美簽署貿易前景未明，人民幣弱勢，內房及航空股受累。新城發展（０１０３０）走低

２﹒７４％，報８﹒１６元；恆大（０３３３３）跌１﹒５１％，報１９﹒５８元；融創

（０１９１８）軟１﹒４７％，報３６﹒７５元；碧桂園（０２００７）跌１﹒０７％，報

１１﹒０６元。惟華潤置地（０１１０９）及中海外（００６８８）分別逆市升０﹒７３％報

３４﹒５元，及漲０﹒３８％收２６﹒６元。

航空股方面，南方航空（０１０５５）跌２﹒５８％，報４﹒９元；東方航空

（００６７０）跌２﹒７４％，報３﹒９元；國航（００７５３）跌２﹒０８％，報７﹒０７元

；國泰（００２９３）升０﹒４％，報９﹒９４元。

全球最大的手機晶片供應商高通預計，全球智能手機製造商將於２０２１年出產４﹒５億部

５Ｇ手機，至２０２２年更將出產７﹒５億部，惟手機設備股個別走。瑞聲（０２０１８）升

１﹒２４％領漲藍籌，報５７﹒２元；舜宇（０２３８２）挫２﹒３９％，報１２６﹒７元；比

亞迪電子（００２８５）走低２﹒４７％，報１４﹒９８元；富智康（０２０３８）飆

６﹒０９％，報１﹒２２元；丘鈦（０１４７８）升１﹒３４％，報１２﹒０６元。



＊本港政局未穩，本地地產收租股偏軟＊



美國參議院通過《香港人權與民主法案》，使本地政局前景不明，加上今日示威活動持續，

本地地產及收租股個別走低，恆隆地產（００１０１）跌０﹒４８％，報１６﹒４６元；長實

（０１１１３）跌０﹒０９％，報５３﹒８５元；太古地產（０１９７２）跌１﹒４６％，報

２３﹒５５元；九龍倉置業（０１９９７）跌０﹒６７％，報４４﹒２５元；惟新地

（０００１６）升０﹒０９％，報１１０﹒９元。

部分體育用品股繼續落鑊。遭大和升逾四成六目標價的李寧（０２３３１）全日股價升

５﹒３７％，報２７﹒４５元；滔搏（０６１１０）獲大和首予買入評級，升４﹒４５％，報

９﹒８５元；特步（０１３６８）被大和降目標價，跌２﹒２７％，報４﹒３元；安踏

（０２０２０）軟０﹒３９％，報７６﹒６元；３６１度（０１３６１）走高４﹒４８％，報

１﹒４元。

本地電訊股普遍上揚。獲瑞信升半成目標價的香港電訊（０６８２３）漲２﹒３９％報

１２元三連升；和電（００２１５）同樣獲瑞信升評級，揚１﹒８９％，報１﹒６２元；數碼通

（００３１５）則被瑞信削兩成目標價，跌１﹒１％，報６﹒３元；電盈（００００８）升

０﹒２２％，報４﹒６４元；香港寬頻（０１３１０）微升０﹒９％，報１３﹒４元。（ｋｓ）

