《鍾之日記》人權法或殺到，兩萬七撐不住

《鍾之日記》１１月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



繼美國眾議院後，參議院亦一致通過了《香港人權與民主法案》，反映了共和民主兩黨對香

港反修例運動的支持。根據法案內容，國務卿要每年頒發香港自治權證明，以證明美國可保留對

香港的特殊待遇，包括視香港為獨立關稅區，法案亦會要求商務部長發布年度報告，以評估香港

政府是否充分執行美國出口法規，限制敏感貨品出口，特別是針對伊朗、北韓的制裁。另外參議

院還一致通過了《香港保護法》，禁止美國向香港警方出口催淚彈、橡膠子彈等鎮壓示威者的裝

備。

盡管香港政府對此表示極度遺憾，認為該兩項法案「既無必要，亦毫無理據」，但是從中方

的強烈反對來看，美國這一著似乎觸及中國神經。官媒將香港政府的聲明，以及中國外交部、港

澳辦等機構的反駁，統稱為「六箭齊發」，中國方面認為法案罔顧事實、混淆是非、違反公理，

玩弄雙重標準，公然插手香港事務，干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

香港人權法距離正式生效還差一步，便是將兩院通過的法案版本合併，然後交由美國總統特

朗普簽署。盡管特朗普未對此發表任何意見，亦未必願意簽署，但由於該法案獲得兩黨的大力支

持，再加上大選臨近，特朗普拒絕簽署的可能性或極低。

香港前途堪憂，加上貿議前景未明，港股受拖累今早低開１５７點報２６９３６點，即時失

守二萬七關。盤中中資金融及內房股受挫拖低大市，恆指最低曾跌２８９點見２６８０４點，失

守十天線（約２６９３８點）、廿天線（２７００６點）、及百天線（２６８８９點）。大市一

路低走，港股最終收報２６８８９點，跌２０４點或跌０﹒７５％。國企指數報１０６１９點，

跌７７點或０﹒７２％。主板成交７９９﹒０６億元減逾兩成一。



＊特朗普又變臉，中國加碼寬鬆無用功＊



特朗普周二在內閣會議上表示，如果與中方未能達成任何協議，以結束中美貿易戰，美國將

提高對中國進口產品的關稅，意味中美爭端將會升級。目前外界相信協議癥結之處，在於應否在

首輪協議達成後便降低關稅，以及中國承諾購買多少美國農產品。此前中方亦對首輪協議達成感

悲觀。

盡管人行周一及周二超預期放水，再配合今日貸款市場報價利率（ＬＰＲ）利率下調，為公

開市場送上流動性「大禮」，但Ａ股仍然吹起利淡風。滬綜指今早下跌，午後跌幅更稍擴大，全

日跌０﹒７８％，報２９１１﹒０５點，二千九關再響起警號，深成指跌０﹒８２％，創業板指

午後倒跌，全日軟０﹒５４％。兩市成交４２５９億元人民幣，和上日成交水平持平。



＊市場現房貸利率下調憧憬？內房股價打破幻想＊



內地１年期ＬＰＲ報４﹒１５％，較上月的４﹒２％下調５個基點。而市場關注的５年期以

上品種的ＬＰＲ為４﹒８％，同樣下降５個基點，為ＬＰＲ報價機制改革以來首次下行。

民生銀行首席研究員溫彬認為，５年期以上ＬＰＲ下調５個基點有助於降低剛需購房群體房

貸成本，在當前穩增長前提下也有利於房地產市場保持平穩發展；東方金誠首席宏觀分析師王青

點評稱，５年期以上品種下調略超市場預期，將對房地產市場運行形成一定支撐。

盡管理論上房貸利率有望下行，但事實上內地樓市仍在各地政府的嚴密調控之中，一二線城

市暫時來看不會釋出利好樓市的策略，所以ＬＰＲ下調主要是對實體企業的支援更多。因此內房

股今日表現冷淡，潤地（０１１０９）升０﹒７％，龍湖集團（００９６０）升０﹒５％，中海

外（００６８８）升０﹒４％，而融創（０１９１８）、恆大（０３３３３）跌１﹒５％，碧桂

園（０２００７）跌１﹒１％。



＊阿里上市銷情理想，惟港交所下跌＊



外電引述消息人士指，來港第二上市的阿里巴巴（０９９８８）已對潛在機構投資者提供指

導價，每股約為１７６港元，此指導價較阿里周二紐約收市價折讓２﹒８％，並低於其公開發售

價上限每股１８８港元。

阿里將發行５億股，其中公開發售部分佔２﹒５％，國際發售部分佔９７﹒５％。若以每股

１７６港元計算，未計超額配股價，集資額約８８０億港元；若計及超額配股權全部行使，集資

額約為１０１２億港元。瑞信和中金為此次ＩＰＯ聯席保薦人。

午後外電又透露，由於阿里巴巴散戶超額認購，已全數行使超額配售權，散戶在新股總量的

認購佔比由２﹒５％提高至１０％，集資額將高至１２９億美元（約１００９﹒６億港元）。

據《第一財經》引述納斯達克高級副總裁、亞太區主席Ｂｏｂ ＭｃＣｏｏｅｙ表示，目前

無法確定阿里巴巴赴港上市是否會分流美股市場的一部分國際投資者，但阿里在港上市後兩地的

股價表現值得期待。就有市場人士估計阿里香港上市可能會掀起新一輪「兩地上市潮」，

ＭｃＣｏｏｅｙ仍堅持，美股市場是很多中國初創企業的夢想上市地。

盡管有大刁利好，港交所（００３８８）全日仍隨市跌超過１％，報２４９﹒２元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

