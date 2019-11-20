【駐京專電】易綱：強化逆周期調節，發揮ＬＰＲ對貸款利率的引導

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》人民銀行行長易綱在金融機構貨幣信貸形

勢分析座談會上表示，要繼續強化逆周期調節，增強信貸對實體經濟的支持力度，發揮好貸款市

場報價利率（ＬＰＲ）對貸款利率的引導作用，推動金融機構轉變貸款定價慣性思維，真正參考

貸款市場報價利率定價，促進實際貸款利率下行。保持廣義貨幣Ｍ２和社會融資規模增速與國內

生產總值名義增速基本匹配，促進經濟運行在合理區間。要繼續推進資本補充工作，提高銀行信

貸投放能力。

ＬＰＲ今日將迎來１１月報價。調查顯示，在人行近期先後調降ＭＬＦ（中期借貸便利）和

逆回購利率後，預計一年期ＬＰＲ將下調，五年以上ＬＰＲ也將下調。

會議分析認為，２０１９年以來金融部門不斷加大對實體經濟支持力度，穩健貨幣政策鬆緊

適度，貨幣政策傳導效率提升，Ｍ２和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速基本匹配並略

高一些，體現了強化逆周期調節的要求，為實現「六穩」和經濟高質量發展營造了適宜的貨幣金

融環境。貸款平穩增長，支持實體經濟力度穩固。信貸結構優化，社會融資成本穩中有降，服務

實體經濟提質增效。但也要看到，宏觀經濟金融平穩運行仍面臨挑戰，經濟下行壓力持續加大，

局部性社會信用收縮壓力依然存在。

