【聚焦數據】財政部：首十月財政收入增３﹒８％，支出增８﹒７％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中國財政部公布，１－１０月累計全國一

般公共預算收入１６７７０４億元（人民幣．下同），同比增長３﹒８％，其中，中央和地方分

別同比增長４﹒４％和３﹒３％；全國一般公共預算支出１９０５８７億元，同比增長８﹒７％

，中央和地方分別同比增９％和８﹒７％。



＊１０月財政支出降０﹒５％，創１１個月新低＊



據《路透》測算，１０月全國財政收入同比增長８﹒３％，為１７個月新高，全國財政支出

同比下降０﹒５％，創１１個月新低；其中１０月中央和地方預算收入同比分別增長１２﹒１％

和４﹒６％，中央和地方支出同比分別為增長６﹒７％和下降２﹒２％。

財政部稱，當月稅收收入增幅回升，主要是去年四季度考慮將出台更大規模的減稅降費，為

及早支持企業紓困解難，稅務部門依法辦理部分稅款延期繳納，導致去年同期收入基數較低。

財政部稱，１－１０月全國一般公共預算收入中的稅收收入１４１５１４億元，同比增長

０﹒４％，累計增幅比１－９月提高０﹒８個百分點；非稅收入２６１９０億元，同比增長

２７﹒１％。

積極財政下，剛性支出仍保持較大力度。其中，節能環保支出５０５７億元，同比增長

１５﹒２％。城鄉社區支出２１４３６億元，同比增長１１﹒３％。

