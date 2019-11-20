《經濟通通訊社２０日專訊》內地公布１１月的貸款市場報價利率（ＬＰＲ），１年期
ＬＰＲ報４﹒１５％，較上月的４﹒２％下調５個基點。而５年期ＬＰＲ為４﹒８％，同樣下降
５個基點，為ＬＰＲ報價機制改革以來首次下行。
人民銀行行長易綱早前表示，要繼續強化逆周期調節，增強信貸對實體經濟的支持力度，發
揮好貸款市場報價利率（ＬＰＲ）對貸款利率的引導作用，推動金融機構轉變貸款定價慣性思維
，真正參考貸款市場報價利率定價，促進實際貸款利率下行。（ａｃ）
20/11/2019 09:41
【人行操作】１１月１年、５年期ＬＰＲ雙雙下調５個基點
《經濟通通訊社２０日專訊》內地公布１１月的貸款市場報價利率（ＬＰＲ），１年期
ＬＰＲ報４﹒１５％，較上月的４﹒２％下調５個基點。而５年期ＬＰＲ為４﹒８％，同樣下降
５個基點，為ＬＰＲ報價機制改革以來首次下行。
人民銀行行長易綱早前表示，要繼續強化逆周期調節，增強信貸對實體經濟的支持力度，發
揮好貸款市場報價利率（ＬＰＲ）對貸款利率的引導作用，推動金融機構轉變貸款定價慣性思維
，真正參考貸款市場報價利率定價，促進實際貸款利率下行。（ａｃ）
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