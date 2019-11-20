【人行操作】交行連平：非對稱降息對銀行的影響應引起關注

《經濟通通訊社２０日專訊》內地１１月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報

４﹒１５％，較上月的４﹒２％下調５個基點。而５年期ＬＰＲ為４﹒８％，同樣下降５個基點

，為ＬＰＲ報價機制改革以來首次下行。

交通銀行首席經濟學家連平認為，ＬＰＲ報價利率下調符合預期，但非對稱降息對銀行的影

響應引起關注。

連平表示，此次下調５年期ＬＰＲ絕非房貸政策放鬆的信號。雖然切換為ＬＰＲ新機制的新

增住房抵押貸款基準利率下行，但三季度貨幣政策執行報告已經明確表示「堅持不將房地產作為

短期經濟刺激手段」。

他強調，非對稱降息對銀行的影響應引起關注，未來仍應適度投放流動性配合。當前中期借

貸便利（ＭＬＦ）操作利率調整，與過去調息存在明顯的差異。過去調息，存貸款基準利率同時

調整，定價上對於銀行淨息差的影響有限。

在ＬＰＲ新機制下銀行資產端價格三度下調，而負債端調整較少，非存款類負債成本又取決

於宏觀流動性。在貨幣政策維持穩健的基調下，「一降一穩」對銀行淨息差可能帶來一定程度的

壓力，也可能會制約降息政策在信用端發力的實效。

進而有必要適時適度投放流動性來推動貨幣市場利率下行，尤其是對一些流動性相對緊張、

對中小企業支持力度較大的銀行加大定向流動性支持力度。貨幣政策穩健基調不變，逆周期調節

將加力提效。（ａｃ）

