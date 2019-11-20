【修例風暴】港澳辦、中聯辦強烈譴責美參議院通過香港人權法

《經濟通通訊社２０日專訊》國務院港澳辦新聞發言人楊光就美國國會參議院通過《香港人

權與民主法案》表示強烈抗議和譴責。

楊光指出，美國國會參議院不顧中國政府的多次強烈反對通過法案，粗暴干涉香港事務和中

國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，公然為香港反對派和激進暴力犯罪分子張目，再

一次在全世界面前赤裸裸地暴露出美國一些政客的霸道本性和遏制中國發展的醜惡用心。

楊光強調，香港現在面臨的最大風險是暴力橫行，而不是什麼「人權」、「民主」問題，美

國一些政客的表現完全是混淆是非、顛倒黑白，是毫無原則的雙重標準，奉勸美國少數政客立即

停止干涉香港事務，不要搬起石頭砸自己的腳，做那些損人不利己的愚蠢之舉。



＊中聯辦警告美方：立即停止涉港危險的「玩火遊戲」＊



中聯辦同樣發聲明表示極大憤慨和強烈譴責，指出美國國會和部分政客不顧中國政府的強烈

反對，一而再，再而三地粗暴插手香港事務，干涉中國內政，一意孤行通過有關涉港議案。

聲明強調，堅決反對有關議案，對於美方的錯誤決定，中方必將採取有力措施堅決反制，堅

決維護國家主權、安全和發展利益，堅決維護「一國兩制」，堅決反對任何外部勢力干預香港事

務，警告美方必須立即停止危險的「玩火遊戲」，終止推動有關法案的後續程序，不要在錯誤的

道路上越走越遠，否則必將自食其果。（ｃａ）

