《經濟通通訊社２０日專訊》內地豬肉價格居高不下，湖南省統計局１８日發布在全省範圍
內生豬產能恢復情況的專項調查，指出生豬存欄量已經止跌企穩，產能恢復呈現向好發展態勢。
專項調查發現，目前豬糧比價已超過２０︰１，養殖戶出欄生豬的頭平均盈利超過３０００元人
民幣，生豬養殖利潤已經相當可觀。
調查中有６６﹒４％的被調查單位表示將「擴大規模」，３２﹒９％的表示「維持現狀」，
僅０﹒７％的表示將「縮小規模」。（ｃａ）
20/11/2019 14:24
【豬價飛天】湖南統計局：出欄生豬平均盈利超３０００元人幣
《經濟通通訊社２０日專訊》內地豬肉價格居高不下，湖南省統計局１８日發布在全省範圍
內生豬產能恢復情況的專項調查，指出生豬存欄量已經止跌企穩，產能恢復呈現向好發展態勢。
專項調查發現，目前豬糧比價已超過２０︰１，養殖戶出欄生豬的頭平均盈利超過３０００元人
民幣，生豬養殖利潤已經相當可觀。
調查中有６６﹒４％的被調查單位表示將「擴大規模」，３２﹒９％的表示「維持現狀」，
僅０﹒７％的表示將「縮小規模」。（ｃａ）
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