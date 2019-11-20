【人行操作】華鑫：降５年期ＬＰＲ利率或可為「基建補短板」加力

《經濟通通訊社２０日專訊》最新一年期和５年期以上ＬＰＲ利率均下調５基點，摩根士丹

利華鑫證券首席經濟學家章俊對此表示，鑒於之前人行已經下調了ＭＬＦ和ＯＭＯ操作利率，加

上國庫現金管理中標利率也小幅下行，市場對本次ＬＰＲ利率下調有充分預期。

他分析指出，當前貨幣政策的主要目標，即以逆周期調節穩增長為主要目標，有助於穩定市

場預期，為市場融資和後期地方債的發行創造合理充裕的流動性環境。也意味著未來貨幣政策在

堅決不搞「大水漫灌」的同時，將根據經濟運行的特點適時進行預調微調，做好總量與結構的平

衡。同時，適當補充流動性，降低市場對通脹壓力的擔憂。從預期管理的角度來說，通脹壓力的

抬升和缺席的ＴＭＬＦ使市場對貨幣政策有效性以及方向產生了擔憂。

此外，五年期報價的調降則可能與推動基建投資有關。章俊分析稱，在本次ＬＰＲ報價之前

，人行已經在月中的ＭＬＦ和ＯＭＯ操作上進行了降價操作，考慮到目前ＬＰＲ報價方法為「Ｍ

ＬＦ加點」，出於降低實體經濟融資成本、助力穩增長的考慮，本次ＬＰＲ報價利率也會適度跟

隨調整以體現ＭＬＦ政策利率對實際利率的引導作用。結合最近基建投資疲軟以及國務院出台一

系列支持基建投資融資的新政策，下調５年期以上ＬＰＲ利率應該是更多是在「基建補短板」層

面的加力提效。（ｗｌ）

