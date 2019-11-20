【京城近觀】再見！最美書店老書蟲

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》溫暖的黃色燈光，從一個個掛在屋頂紗幔

上的紅色燈籠中散發出來，四面牆壁都是頂天立地的書架，本來上面放滿了各種各樣的中英文書

籍，大部分是被翻得皺皺的舊書，現在基本上都已被清空。中央有一個吧台，中間擺滿了桌椅，

坐滿了顧客。這裡是位於南三里屯路的老書蟲書店，很多人說，老書蟲是中國的莎士比亞書店，

中國的切爾西旅館。

經營了１４年的老書蟲在上周末舉辦了告別晚會，正式結束營業，比原先公告的結業時間

１１日延長了一星期，朋友圈懷念的聲音不絕於耳。



＊曾被評為全球十佳書店＊



對文藝圈不關注的人可能不會知道，２０１１年，老書蟲被Ｌｏｎｅｌｙ Ｐｌａｎｅｔ評

為全球十佳書店之一，而且是當年唯一上榜的亞洲書店，從此在讀書圈子裡非常有名氣。

老書蟲在１１月５日在公眾號發布了閉店的消息，不少朋友也在朋友圈裡轉發，我也在來到

老書蟲送別，從上午９點的營業時間開始到晚上，２００多平米的空間裡人頭攢動從未間斷，異

常熱鬧，買打折書的，喝酒聊天的，吃東西的，學習或者辦公的……書架已經空了一大半，外文

書一本８０元，兩本１５０元，三本２００元。中文書一本９折，兩本４０元，三本５０元，對

比網上書店，價格不算非常優惠，仍很受歡迎。

老書蟲的最大特色是：給人一種非常溫暖的感覺。很多喜歡老書蟲的人，都是很喜歡這裡的

氣氛和環境。老書蟲的經營主旨是「吃、喝、讀」，「吃」放在第１位，「讀」是最重要的。小

記第一次去老書蟲，是在幾年前剛到北京的時候，很喜歡找北京有特色的地方走走逛逛。老書蟲

是其中一個很喜歡待的地方，這裡的食物特別大份，不像一般的咖啡廳或西餐廳，點一份食物很

有可能吃不飽。只是生活變得忙碌之後，不再經常光顧。



＊關店因政府對違章建築物整頓＊



老書蟲成立於２００５年，之後幾年發展冉冉上昇，那是一個還沒有４Ｇ，甚至３Ｇ也不流

行的年代，淘寶才成立了兩年，更不用說抖音和短視頻，以書評和影評聞名的豆瓣還是互聯網中

一股文藝清流，只會離低頭玩手機的日子還很遙遠。隨著時代和人們生活習慣的變化，老書蟲也

一直改變與時並進，與不同的機構聯合舉辦讀書會、脫口秀和表演等等，十分多元化。根據老書

蟲自己是這麼形容的，「非常榮幸能在北京以及整個中國這個輝煌上昇的時代，在促進文化交流

和文學藝術欣賞方面發揮了一點作用……儘管近年來面臨各種挑戰，老書蟲仍然正在蓬勃的發展

。」那為甚麼突然就閉店呢？原因是業主不再續租，而這與政府對違章建築物的整頓工作有關。

這無疑讓人感到十分惋惜。近幾年，各地政府一直忙於清拆違建，包括北京在內，而今年讓

人感覺到拆除違建的力度特別大。在金融街和東三環ＣＢＤ，一些熟悉的報紙亭和小店突然就消

失不見，有一些默默的就消失了，一些在關門前還在門口貼上清貨的告示，限一周內關門，不少

店關門後，店面清空，建築物冷冷清清丟空在那裡。也許老書蟲還是幸運的，雖然店關了，只要

找到合適的場地，還可以再開起來，以全新的面貌重新回到大家身邊，老書蟲和書迷都是這樣期

盼著。

