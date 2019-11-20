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20/11/2019 09:23

【人行操作】人行暫停逆回購零投放零回籠，ＬＰＲ今迎１１月報價

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作。
　　公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。
　　人行周一、二（１８，１９日）分別進行逆回購１８００億及１２００億元人民幣，中標利
率則下調５個基點，為２﹒５％。
　　另外，ＬＰＲ今日將迎來１１月報價。調查顯示，在人行近期先後調降ＭＬＦ（中期借貸便
利）和逆回購利率後，預計一年期ＬＰＲ將下調，五年以上ＬＰＲ亦有可能下調。（ａｃ）

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