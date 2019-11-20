【貿易開戰】外交部談中美科技交流：要拆牆而不是築牆

《經濟通通訊社２０日專訊》就美國指責所謂中國從美國招募研究人員盜竊知識產權一事，

中國外交部發言人耿爽回應表示，中美兩國加強科技交流與合作，符合雙方的共同利益，也有利

於推動科技進步，造福全人類。

中方敦促美國國會有關議員摒棄冷戰思維和零和博弈的過時觀念，正確地看待並維護中美在

科技、人文領域的交流合作，多做有利於增進中美互信與合作的事情，要拉手而不是鬆手，要拆

牆而不是築牆。另外，美方所謂的關於在知識產權方面中國盜竊的這些指責完全是不實之詞。（

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