【ＦＯＣＵＳ】貿談變數未足懼，《人權法》助放大「一國」融合

【ＦＯＣＵＳ】繼眾議院上月１５日開綠燈放行後，美國參議院香港時間周三（２０日）亦

通過《香港人權與民主法案（人權法）》及另一項限制非致命武器出口的《保護香港法案》。隨

著兩院將就《人權法》文本最終版本商討，之後提交總統特朗普簽署，勢將令本就千絲萬縷的中

美貿易談判更添變數。

而美國高調介入香港事務，更深遠的影響恐是堅定北京就今次反修例風暴「轉危為機」的決

心；從較早時大灣區「惠港１６條」到全國人大法工委周二（１９日）罕有就高院裁決發聲明，

香港司法制度、管治制度、經濟制度、教育制度、媒體制度……會否由強調「兩制」走向強調「

一國」的自我實現？



＊中方警告堅決反制，侵侵接波＊



備受關注的《香港人權與民主法案（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｈｕｍａｎ

Ｒｉｇｈｔｓ ａｎｄ Ｄｅｍｏｃｒａｃｙ Ａｃｔ）》，在俗稱「熱線」的加快程序機制

下，獲美國參議院無異議通過。同時通過的還有一項旨在禁止向香港警隊出口催淚彈、胡椒噴劑

、橡膠子彈等人群管制武器的《保護香港法案（Ｐｒｏｔｅｃｔ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ａｃｔ

）》。

提出《人權法》的參議員魯比奧隨後發推高呼「Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ ｗｅ ｈｅａｒ

ｙｏｕ﹒Ｗｅ ｃｏｎｔｉｎｕｅ ｔｏ ｓｔａｎｄ ｗｉｔｈ ｙｏｕ」之時，中國外交部

強烈反彈，揚言「如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決反制」。

儘管參眾兩院接下來將就法案的最終文本商討，但真正的「Ｂａｌｌ」實際正滾向特朗普，

皆因法案要正式成為法律，並確切對華府每年評估香港最新自治狀況、制裁相關「侵犯香港人權

」責任人等構成約束，須總統簽署生效。翻查國會記錄，以往特朗普最快曾試過隔日即簽署，亦

試過拖足９個月才簽法案。

對香港態度曖昧曖昧的侵侵，對《人權法》無論是簽、不簽或者冷處理，都勢增添近臨門一

腳的中美首階段貿易協議談判變數。



＊堅定北京「轉危為機」的決心＊



華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）中國研究主任Ｊｕｄｅ

Ｂｌａｎｃｈｅｔｔｅ就指，假設特朗普簽署，意味著美國將在香港議題上採取更強而有力的行

動。而Ｇｅｏｒｇｅｔｏｗｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ法律中心教授Ｊａｍｅｓ

Ｆｅｉｎｅｒｍａｎ則認為，無法保證特朗普會簽署，特別是當白宮的首要任務是與中國達成貿

易協議。

可以肯定的是，《人權法》在參眾兩院過關，令侵侵多了一項與中國討價還價的籌碼。巧合

的是，他周二已率先威脅稱，如果北京不同意美國的貿易條件，「我們就將大幅提高關稅，甚至

更高」，惟聽慣「狼來了」的市場似不以為然。

跟《人權法》增添貿易協議的不確定性相比，更深遠的影響恐是，美國朝野上下高調介入香

港事務，將更堅定北京就今次反修例風暴「轉危為機」的決心－－重建中央管治威信及結構性推

動香港與內地融合發展。

從較早時大灣區「惠港１６條」到全國人大法工委周一（１９日）罕有就高院裁決發聲明，

香港司法制度、管治制度、經濟制度、教育制度、媒體制度……會否助力由強調「兩制」走向強

調「一國」的自我實現？港人可以需要準備的是「唯一不變，唯有改變

（Ｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙ ｉｓ ｔｈｅ ｏｎｌｙ ｃｅｒｔａｉｎｔｙ）。」

