《政經脈搏－許照中》本土專業界未能共享發展成果反被邊緣化

《政經脈搏》特區政府在施政上採取的全面開放市場，「積極不干預」政策，造成各主要專

業行業包括金融，銀行等都猶似中門大開，來者不拒，結果導致紥根本地的相關行業業者因為難

以跟空降本地巿場的國際巨擘比拼，致逐漸被邊緣化，甚至被擯出局，這個現象並不純粹出現在

筆者個人身處的金融服務界行業，而是包括會計與法律及其它等主要專業行業。



過去統稱的三師，即會計師、律師、醫師，現在便僅餘醫師這一塊從來沒有面對過比較明顯

的外來同業的挑戰和競爭，大部分都可繼續安亨他們在業內久已建立了的專業地位的豐碩成果，

收取非一般可以負擔的高昂費用，原因是他們後面有一個所謂的「醫務委員會」，從來都是在看

顧著他們的利益，訂立眾多的規範讓外來醫生較難在本地執業。



＊本地投行被邊緣化＊



至於專業會計界與法律界可便沒有那麼幸運，在法律界而言，８０，９０年代於市場廣範被

企業聘用作為上市法律顧問，都是大家耳熟能詳的本土律師事務所例如胡關，Ｐ﹒Ｃ﹒Ｗｏｏ，

的近，孖士打等，但是，經過２０多年的市場國際化發展，如今幾乎壟斷了ＩＰＯ新股上市法律

顧問服務的都已經換上了一批國際律師事務所，在會計界，除了包括四大等寥寥可數的幾家國際

性及年前才開始被監管當局接納，來自內地的會計師事務所，其它都很少能夠有機會參與ＩＰＯ

新股上市和上市企業的審計工作。



特區政府為了達致把本港打造成為主要國際金融中心，毫無保留的全面開放市場，自

１９９３年並成功吸引了大量內地國企，民企來港上市，這個發展首受其惠者是為企業ＩＰＯ上

市提供保薦及顧問服務的投行，會計師行和律師行等三個領域，可是，自１９９３年首家國企來

港上市開始，２６年多以來賺盡數以十億元計大小國企，民企保薦人及包銷費用的，在前一段十

餘，２０年的時間盡是藉本地巿場開放來港開業的國際大型投行，到最近十年因為國內投行逐漸

發展成熟，加上後者在內地深具與內地企業較密切關係的優勢，才被來港開業的國內投行分去了

一杯羹，這項引入內企來港上巿集資的創舉到頭來從來沒有讓紥根本地巿場的本土業者直接蒙受

其惠，相反更因此逐漸被邊緣化，甚至被擯出局，說來能不令我們本土業者感到唏?。



＊為他人作嫁衣裳，出路受阻＊



我說了那麼的一大堆關係本土專業界無法受惠市場開放及國際化的話，請不要誤會我是死硬

的本地派人士，在為本土專業界爭取些什麼的利益，事實上，市場開放，積極朝國際化發展成為

主要國際金融中心，毫無疑問是本港金融市場未來發展的主要出路，也是整體社會的共識，問題

是，這個政府做了些甚麼，讓本土專業界能夠共享這個發展之下的成果？假如這個發展最終我們

港人自己的有關專業界都未能夠獲益，到頭來在市場的參與份額反而因此出現萎縮，甚至被邊緣

化，則我們不禁要問，這個發展到頭來都只不過是為他人作嫁衣裳，我們又要來做甚麼？



事實上，經過２０多年的努力朝主要國際金融中心發展，香港特區在這方面無疑是十分成功

的，但是現在成功了，我們都能夠得到些甚麼？最近社會出現動盪，年青人其中的一個憂慮是未

來的出路，香港既是主要國際金融中心，我們在這方面理應能夠給他們提供不少的出路，可是

，在現實情況的一面倒的不平均，不公平的發展之下，我作為業內人士，我敢斷言這個機會仍然

是十分渺茫的。（積極不干預給港人帶來的遺憾－系列之五）（未完待續）

《六福金融主席兼行政總裁 許照中》



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