《拆局麒想－林嘉麒》金界賭牌長達７０年，大股東溢價換股顯信心

《拆局麒想》金界（０３９１８）近日宣布透過其全資附屬公司獲發牌照在柬埔寨經營賭場

７０年，該期限於２０６５年屆滿。期間，集團擁有可在柬埔寨金邊方圓２００公里範圍內經營

賭場（柬越邊境地區、Ｂｏｋｏｒ、Ｋｉｒｉｒｏｍ Ｍｏｕｎｔａｉｎｓ及

Ｓｉｈａｎｏｕｋｖｉｌｌｅ除外）至２０３５年的獨家經營權，現已延長額外１０年，直至

２０４５年１２月３１日。名義上，延長經營時間，而且是獨家經營，以賭場此模式，誇張地說

坐著派牌賺多１０年錢，對企業的價值來說巨大，惟金界股價半日上升２﹒４％，市值只是增加

１億多，升幅似乎未夠。再者，有別於澳門賭彩股，金界牌照不受博彩類型、賭桌及電子博彩機

數量、博彩空間、博彩中介人佣金及回扣的限制，公司擁有極大的靈活性，面對市場需求變化，

可改變其運營以符合客戶的需求。



政局方面，新柬埔寨王國政府於２０１８年９月正式及順利組建，未來五年任期，經營環境

穩定，持續地令外國直接投資增加，去年流入柬埔寨的外國直接投資達３１億美元，按年就增長

１１％。與中國的緊密地緣政治關係下，截至２０１９年７月，到訪柬埔寨的國際商務旅客量增

加了１５２％，達到８３﹒９萬人次，其中來自中國旅客佔約７８％。中美貿易關係影響下，部

分中國製造業公司亦遷往柬埔寨等成本較低的國家。金界項目位於金邊的市中心，地理位置優越

，當地經濟動力增加，加上旅客人數上升，公司未來盈利自然水漲船高。



＊大股東對前景信心大＊



事實上，大股東Ｃｈｅｎ Ｌｉｐ Ｋｅｏｎｇ對公司未來前景信心非常大。首先，由

２０１８年５月開始至１１月，分階段以７﹒０２１３至７﹒６４１８的每股平均價增持，合共

增持接近３０００萬股，持股至６６﹒１％。另外，今年初公布Ｎａｇａ３擴建工程，投資額最

高達３５億美元，佔當時集團規模超過逾半市值，市場對項目前景存疑，而且項目以家庭旅客為

目標，投資額高，回報是未知數，最後大股東在今年４月決定承擔一半的開發成本，待項目完工

及全面投入營運時，才按每股１２元發行逾１１﹒４２億股新股支付，較當時溢價高出２９％，

可見大股東對項目的信心。事實上，到今年９月，股份已升至１２元，至今日（２０日）中午收

市價１４元，可見其眼光。



以股價升幅表現，亦反映了投資市場對公司前景的看法。雖然每股價值由項目落成後，會隨

著大股東得到新股後持股將由６６﹒１％升至７３﹒１７％而攤薄了小股東的權益，不過，由於

項目需要多年才能落成，加上大股東以變相零息給予公司作貸款，而且１１﹒４２億股在項目落

成前也不能收取股息，更突出大股東願意付出極高的機會成本。公司已表示未來發展Ｎａｇａ３

項目不會影響派息，現時預期息率達３﹒５厘，預測市盈率１７倍，估值上仍然吸引，相信未來

股價仍可睇高一線。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

