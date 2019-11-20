《樓市亮話－湯文亮》納米樓如名車平價版

《樓市亮話》星期日早上，金國汽車老闆話生意淡薄，不如搵日食飯吹水，我話擇日不如撞

日，就約即日食午餐，戴老闆問，點解樓市咁硬淨？社運發生了超過五個月，最多亦只不過令中

原指數下跌５％，但在林鄭宣布新按保計劃之後，指數不但連續上升兩個星期，上星期更加大升

１﹒５％，而且成交量亦大幅上升。不過，過去很受歡迎的納米樓不但樓價沒有上升，而且成交

量亦非常低，問我是否可以解答這個謎團。



我自小就已經被人話見人講人話，見鬼講鬼講，現在更加變本加厲，為了人身安全，一定要

遇黃愈黃，遇藍愈藍，同戴兄弟溝通，一定要用汽車行業例子。我反問戴兄弟記唔記得在二三十

年前，不少名車為了開拓中產市場，推出了一些經濟版，其實應該是平價版，初推出之時的確得

到不少中產歡心，但幾年之後，他們都呻笨，原來那些名車平價版售價，大約是正價版的六折，

如果名車正價版原價１００萬，那些平價版大約是６０萬，三年之後，正價版大約可以賣到５０

萬，平價版最多能夠賣到１０萬，大家都折舊了５０萬，所以，那些買名車平價版車主想唔呻笨

都唔得，如果畀那些車主再買車，大家估下他們是會買正價版抑或是平價版？所以，現在都聽唔

到有名車推出平價版，我這樣講，戴兄弟立刻明白。



其實買納米樓比買名車平價版的人更加呻笨，因為買納米樓是用了他們的「丁權」，如果要

買第二個單位不但不能申請新按保，而且還要多付１５％印花稅，所以，現在基本上很少人會買

納米樓，沒有需求，樓價當然不會上升。所以，在可見將來，地產商是不會有興趣建納米樓，當

日我不時勸年輕人不要買納米樓，我並不是知道林鄭將會推出新按保計劃，而是希望年輕人不要

浪費他們的「丁權」，或者會好值錢的。



《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

