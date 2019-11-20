《缸邊嫺談－黃惠嫺》石藥集團研發增加，創藥佔比上升收入加快

《缸邊嫺談》近月石藥集團（０１０９３）股價反覆上升，主要因為集團近日有多個藥物通

過國家藥品監督管理局批准通過仿製藥質量和療效一致性評價，當中包括：頭孢氨苄膠囊

（０﹒１２５ｇ、０﹒２５ｇ）、鹽酸克林霉素膠囊（０﹒１５ｇ）、馬來酸依那普利片

（１０ｍｇ）、馬來酸依那普利片（１０ｍｇ）、布洛芬顆粒（０﹒２ｇ）、頭孢呋辛酯片

（０﹒２５ｇ）。



今年上半年集團的創新藥收入佔總收入的比重由２０１８年上半年的４５﹒２％提升了

９﹒８個百分點至５５％。上半年，石藥集團投入的研發費為９﹒４２億元人民幣，同比增長

６８﹒５％，佔收入８﹒４％。創新藥已成集團收入的新增長動力，未來擬增加研發開支比例至

收入的１０％至１５％。除內部研發投入外，集團亦積極對外尋找合作及收購機會。收購重點為

即將獲批上市的大小新分子藥品，盡快補充未來幾年上市的新藥儲備。



現時集團的新藥管線布局完善，建立了五大技術平台：抗體、抗體藥物偶聯ＡＤＣ、雙特異

性抗體、特殊製劑平台（納米粒、微球、吸入劑）、小分子創新藥。集中於腫瘤、自身免疫、精

神神經、消化代謝、心腦血管、抗感染等的治療領域。研發平台優勢顯著，在未來的三年集團有

能力每年推出３至５款創新藥上市，預計將會進一步推動集團收入。



＊新藥上市有助推動收入＊



而在創新藥中又以抗腫瘤產品線的增長最快，今年上半年集團抗腫瘤藥品組合的銷售收入增

長１９４﹒２％，未來集團會加大研發投入及收購即將獲批上市的大小新分子藥品。最新集團於

１１月７日從上海創諾的產品轉讓中取得鹽酸厄洛替尼原料藥及片劑，鹽酸厄洛替尼片為口服製

劑，通過抑制腫瘤細胞配體依賴的ＨＥＲ１╱表皮生長因子受體（ＥＧＦＲ）的活性，達到抑制

腫瘤細胞增殖的作用。而鹽酸厄洛替尼片為《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄

》醫保乙類品種。



在仿製藥上，４＋７城市藥品集採已於今年３月正式執行，而第二輪集中採購辦法制定工作

亦在推進當中。從目前的發展情況看，下一輪藥品集採有可能擴展全國及允許多家中標。若多家

中標的規則能落實，將能緩解獨家供貨的壓力及減低價格過度競爭的風險。在以量換價的基礎上

，預期仿製藥市場的集中度會大幅提高，有利於具備競爭實力的大型醫藥企業。而在９月舉行的

全國帶量採購價格中集團的硫酸氫氯吡格雷片中標，較上一次的「４＋７」帶量採購降價約

２３％，但相信以量取價將會增加硫酸氫氯吡格雷片的收入。



雖然「集中採購」會對集團部分藥品收入構成壓力，但仿製藥在集團的收入比例已逐步下降

，加上現時集團在研藥品數量眾多，國內藥品審批亦會加快，這將會加快集團新藥品上市的數量

，有利推升集團毛利較高的創新藥收入及利潤。投資者可考慮於２０元以下的位置增持或吸納，

中長線目標價為２３﹒９２元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

