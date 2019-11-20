《經濟通通訊社２０日專訊》安踏體育（０２０２０）指，有關以約１﹒３３億元（歐元．
下同）出售ＡＭＥＲ ＳＰＯＲＴ權益，料獲利４８５﹒２萬元，將反映於本年度財務報表。
該集團指出，於截至去年１２月３１日止財務年度，ＡＭＥＲ ＳＰＯＲＴ經審核資產總值
、資產淨值、除稅前及除稅及非經常性項目後淨溢利分別為約２９﹒０３億元、９﹒２億元、
１﹒６７億元及１﹒２５億元，較２０１７年度分別升約１１﹒５８％、３﹒９６％、
１６﹒６６％和３３﹒１６％。（ｗｈ）
20/11/2019 07:55
《神州民企》安踏售ＡＭＥＲ ＳＰＯＲＴ權益，料賺４８５萬歐元
《經濟通通訊社２０日專訊》安踏體育（０２０２０）指，有關以約１﹒３３億元（歐元．
下同）出售ＡＭＥＲ ＳＰＯＲＴ權益，料獲利４８５﹒２萬元，將反映於本年度財務報表。
該集團指出，於截至去年１２月３１日止財務年度，ＡＭＥＲ ＳＰＯＲＴ經審核資產總值
、資產淨值、除稅前及除稅及非經常性項目後淨溢利分別為約２９﹒０３億元、９﹒２億元、
１﹒６７億元及１﹒２５億元，較２０１７年度分別升約１１﹒５８％、３﹒９６％、
１６﹒６６％和３３﹒１６％。（ｗｈ）
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