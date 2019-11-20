【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３２億人幣，買美團建行沽神華中信行

《經濟通通訊社２０日專訊》中方表示對中美協議感到悲觀，港股今早輕微低開９點報

２６６７１點，未幾最多跌７５點見２６６０６點。人行上日重開逆回購操作並下調利率５個基

點，昨日（１９日）再向市場淨投放１２００億人幣，兩日逆回購共放水３０００億人幣，市場

憧憬人行會繼續有下一輪動作。Ａ股造好，港股跟隨止跌回升，尾市愈升愈有，最終以全日最高

位２７０９３點收市，急升４１２點或１﹒５５％，收復二萬七關，以及十天線（２７０１８

點）、廿天線（２６９９０點）、百天線（２６９０６點）。

按額度計算，北水全日淨流入３１﹒９５億元人民幣增加７﹒４６％。北水淨買入最多的個

股依次是美團點評（０３６９０）、建設銀行（００９３９）、新東方在綫（０１７９７）；淨

賣出最多的依次是中國神華（０１０８８）、中信銀行（００９９８）、中石化（００３８６）

。

主板成交７９９﹒０６億元增逾一成三。其中港股通成交１２０﹒１億元，佔總成交１５％

。



＊北水吸納新經濟股，摒棄舊經濟煤炭股＊



內地股市上升，市場憧憬人行持續放水，北水投資者對中資金融股取態有異，建行及中信行

分別錄得北水淨買入２﹒６２億元及北水淨沽出１﹒２６億元，均反映在股價上，前者升

１﹒７４％收６﹒４２元，後者跌１﹒０９％報４﹒５４元。

北水繼續青睞新經濟股，美團點評及新東方在綫錄北水淨買入３﹒４４億元及２﹒１９億元

，全日股價分別跌１﹒６９％報９６元，及升５﹒２５％報２３﹒０５元。

舊經濟股之中，北水似乎摒棄煤炭股，神華及南方能源（０１５７３）分別錄得淨沽出

２﹒７１億元及４５６萬元，惟兩股股價走勢各異，前者逆市跌０﹒５２％報１５﹒２６元，後

者急升２７﹒４３％收１﹒４４元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評 （０３６９０） ３．４４

建設銀行 （００９３９） ２．６２

新東方在綫（０１７９７） ２．１９

騰訊控股 （００７００） １．１０

港交所 （００３８８） １．００



淨沽出最多港股：

中國神華（０１０８８） －２．７１

中信銀行（００９９８） －１．２６

中石化 （００３８６） －０．６４

舜宇光學（０２３８２） －０．２０

南方能源（０１５７３） －０．０５

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（ｅｃ）

