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20/11/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３２億人幣，買美團建行沽神華中信行

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中方表示對中美協議感到悲觀，港股今早輕微低開９點報
２６６７１點，未幾最多跌７５點見２６６０６點。人行上日重開逆回購操作並下調利率５個基
點，昨日（１９日）再向市場淨投放１２００億人幣，兩日逆回購共放水３０００億人幣，市場
憧憬人行會繼續有下一輪動作。Ａ股造好，港股跟隨止跌回升，尾市愈升愈有，最終以全日最高
位２７０９３點收市，急升４１２點或１﹒５５％，收復二萬七關，以及十天線（２７０１８
點）、廿天線（２６９９０點）、百天線（２６９０６點）。
　　按額度計算，北水全日淨流入３１﹒９５億元人民幣增加７﹒４６％。北水淨買入最多的個
股依次是美團點評（０３６９０）、建設銀行（００９３９）、新東方在綫（０１７９７）；淨
賣出最多的依次是中國神華（０１０８８）、中信銀行（００９９８）、中石化（００３８６）

　　主板成交７９９﹒０６億元增逾一成三。其中港股通成交１２０﹒１億元，佔總成交１５％


＊北水吸納新經濟股，摒棄舊經濟煤炭股＊

　　內地股市上升，市場憧憬人行持續放水，北水投資者對中資金融股取態有異，建行及中信行
分別錄得北水淨買入２﹒６２億元及北水淨沽出１﹒２６億元，均反映在股價上，前者升
１﹒７４％收６﹒４２元，後者跌１﹒０９％報４﹒５４元。
　　北水繼續青睞新經濟股，美團點評及新東方在綫錄北水淨買入３﹒４４億元及２﹒１９億元
，全日股價分別跌１﹒６９％報９６元，及升５﹒２５％報２３﹒０５元。
　　舊經濟股之中，北水似乎摒棄煤炭股，神華及南方能源（０１５７３）分別錄得淨沽出
２﹒７１億元及４５６萬元，惟兩股股價走勢各異，前者逆市跌０﹒５２％報１５﹒２６元，後
者急升２７﹒４３％收１﹒４４元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團點評　（０３６９０）　　　　　３．４４　
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　２．６２　
　　新東方在綫（０１７９７）　　　　　２．１９　
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　１．１０　
　　港交所　　（００３８８）　　　　　１．００　　

　　淨沽出最多港股：
　　中國神華（０１０８８）　　　　　－２．７１　
　　中信銀行（００９９８）　　　　　－１．２６　
　　中石化　（００３８６）　　　　　－０．６４　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　－０．２０　
　　南方能源（０１５７３）　　　　　－０．０５　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｅｃ）

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