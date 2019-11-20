《日入而息》傳阿里公開發售超購逾４０倍，港股再失二萬七關

《今天重點》﹡阿里巴巴（０９９８８）宣布最終發售價定於每股１７６元；消息指阿里巴

巴在港公開發售超購逾４０倍；阿里巴巴短期內或無法被納入恆指成分股；

港交所（００３８８）表示阿里巴巴期貨及期權將於下周二上市日推出

﹡外交部表示強烈譴責美參議院通過涉港法案，將堅決反制；外交部召見美國

駐華使館負責人強烈抗議涉港法案

﹡特區政府對美國參議院通過香港人權法案表示極度遺憾

﹡邱騰華稱已有至少４０個國家就訪港旅遊發出旅遊提示；美人權法案將損投

資者信心，實際影響待觀察

﹡中原料西九高鐵站商地入標量不多，估值最高９４９億；萊坊再降西九高鐵

站商地估值一成，最低僅看４７３億；天俊測量師行表示西九高鐵站上蓋商

業地估值約５７０億



《即日市況》﹡中美貿議前景未明，港股重失二萬七，收２６８８９點跌２０４點



《深滬股市》﹡ＬＰＲ下降難化解外圍低氣壓，滬綜指收跌０﹒７８％



《美元匯價》﹡貿易協定未有新進展，美元續反覆上落；歐元最新報１﹒１０６２╱６５，

日圓最新報１０８﹒４５╱４６



《公司業績》﹡富士高（００９２７）半年賺３３８８萬元，跌９％，中期息２仙

﹡ＤＹＮＡＭ ＪＡＰＡＮ（０６８８９）中期純利升４﹒２％，中期息６日

圓



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）表示阿里巴巴（０９９８８）期貨及期權將於下周二

上市日推出

﹡ＷＴ集團（０８４２２）公眾持股量低於２５％

﹡中國再生醫學（０８１５８）未知股價變動原因，擬發行新股集資

﹡太陽娛樂（０８０８２）擬向顧問寶輝中國娛樂發行３３００萬新股

﹡外電指中國石化（００３８６）廣東新煉油廠將於４月投產

﹡申基國際（０２３１０）要約獲９﹒３％股權有效接納

﹡光控精技（０３３０２）斥１６００萬元人民幣入股半導體設備公司

﹡京信通信集團控股的老撾ＥＴＬ宣布４﹒５Ｇ網絡全面商用

﹡卓越教育（０３９７８）設計劃激勵員工，購入最多１﹒５億元股份

﹡昊海（０６８２６）上海基地項目由南通二建承包工程涉５﹒３億元人民幣

﹡法院撤銷對共享集團（０３３４４）清盤呈請

﹡華記環球（０２２９６）超購６０倍，一手中籤率２５％

﹡泰凌醫藥（０１０１１）終止收購內地生物醫藥商股份及換股債

﹡麥迪森（０８０５７）主席計祖光辭任，陳英杰接任

﹡開易（０２０１１）主席吳航正調任副主席，辭任行政總裁

﹡稻香（００５７３）主席鍾偉平兼任行政總裁，他兒子鍾震峰任執行董事

﹡賞之味（０８０９６）出售日式拉麵業務權益

﹡賢能集團（０１７３０）擬合資購工業物業

﹡融眾金融（０３９６３）主席陳帥辭任

﹡中聯通（００７６２）１０月４Ｇ用戶淨增６０﹒６萬戶

﹡威勝控股（０３３９３）附屬獲約１０６萬台智能電表合約，合約價值約

２﹒８億元

﹡３香港成為Ｇｏｏｇｌｅ旗下方案官方裝置經銷夥伴

﹡中海油（００８８３）曹妃甸１１－１╱１１－６油田綜合調整項目已投產



《國企紅籌》﹡青島控股（００４９９）核數師德勤辭任

﹡深圳控股（００６０４）１０月合同銷售按年下跌７８﹒６％

﹡京能清潔能源（００５７９）北京市燃氣電廠熱力出廠價格調整對今年業績

無影響

﹡國農控股（０１２３６）將於周五起取消上市地位



《神州民企》﹡騰訊（００７００）與觸手達成遊戲衍生內容領域的授權合作：騰訊雲與上

海楊浦區達成戰略合作，新興技術融合城市建設

﹡中國綠島（０２０２３）獲主席兩日增持１９２萬股，持股量升至

４７﹒１２％

﹡和諧汽車（０３８３６）早市中途停牌，涉配售新股



《中國要聞》﹡財政部表示首十月財政收入增３﹒８％，支出增８﹒７％

﹡湖南統計局表示出欄生豬平均盈利超３０００元人民幣

﹡中基協提醒投資者，警惕私募基金業績報道和宣傳

﹡去年高技術Ｒ＆Ｄ支出３５５９億，比５年前增７５％

﹡統計局表示去年ＧＤＰ數據修訂結果即將公布；統計局公布普查結果：從事

第二、三產業法人單位倍增

﹡銀保監表示加大結構性降成本，引導貸款利率保持合理；銀保監摸底：１４

家險企代理人分級分類管理或擴圍

﹡上海市普通住房標準延期五年，料房價續保持平穩

﹡山東濟寧嘉祥縣梁寶寺煤礦發生事故，１１人被困井下

﹡內地首十月棚戶改造開工３百萬套，完成投資逾１萬億

﹡國家鐵路單日貨運裝車首破１７萬大關

﹡話語權提升，中電信夏旭任國際通信標準組織副主席

﹡網信辦就網絡安全威脅信息發布管理辦法徵求意見

﹡深交所表示加快推進創業板改革並試點註冊制

﹡工行上海市分行行長顧國明嚴重違紀違法被雙開

﹡商務部表示阿根廷對中國製鋁管採取臨時反傾銷措施

﹡人行暫停逆回購零投放零回籠，ＬＰＲ今迎１１月報價；１１月１年、５年

期ＬＰＲ雙雙下調５個基點

﹡美國國際貿易委員會裁定中國床褥對業界造成損害

﹡特朗普稱如未能與中國達成貿議，將提高中國貨關稅

﹡豫園股份擬５﹒２億人幣獲海鷗錶業６５％股權

﹡安聯料人行會繼續採取寬鬆政策去支撐增長

﹡外交部談中美科技交流：要拆牆而不是築牆

﹡內地徵信公司涉售公民私隱，他人身份證照片任人查閱



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報１１６３１﹒２點

﹡郭家軍變橙家軍，聯華電子元老宣明智助親民黨選立委



《其他消息》﹡政府擬向領取職津或個人交津人士發放一次過額外款項

﹡何俊仁天后遇襲受傷，民主派譴責促警方從速緝兇

﹡李國能稱法院可判法例違基本法，法工委聲明令人驚訝

﹡譚惠珠稱本港法院無權力取消《緊急法》

﹡小股東權益關注組表示監管機構濫權阻上市公司復牌，批罔顧股東權益

﹡中原料西九高鐵站商地入標量不多，估值最高９４９億

﹡萊坊再降西九高鐵站商地估值一成，最低僅看４７３億

﹡深股通額度全日用１６﹒６億元；滬股通額度全日流走逾４億元，陸股通淨

流入１﹒９億

﹡天俊測量師行表示西九高鐵站上蓋商業地估值約５７０億

﹡仲量聯行表示首三季亞太區地產成交額創新高，全年投資料增１３％

﹡畢馬威表示香港應對ＬＩＢＯＲ改革之過渡籌備領先亞洲其他地區



《修例風暴》﹡外交部表示強烈譴責美參議院通過涉港法案，將堅決反制；外交部召見美國

駐華使館負責人強烈抗議涉港法案

﹡全國人大外委會表示港暴力升級與美國國會插手密切相關

﹡李家超稱警方會以暴動罪拘捕所有離開理大人士

﹡特區政府對美國參議院通過香港人權法案表示極度遺憾

﹡港澳辦、中聯辦強烈譴責美參議院通過香港人權法

﹡警方表示近８００人和平離開理大，３００人未滿十八歲

﹡１９男女被控暴動罪，２人還押；理大衝突２３５人已送院，１人危殆１２

人嚴重

﹡台灣金管會表示台資銀行未受港社會衝突影響

﹡曾鈺成稱到理大非接走達官貴人子女

﹡李家超補充未成年人士離開理大會被登記但不會被捕

﹡邱騰華稱已有至少４０個國家就訪港旅遊發出旅遊提示；美人權法案將損投

資者信心，實際影響待觀察

﹡陳肇始稱沒發現曾被施放催淚彈地區錄粒子水平異常

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